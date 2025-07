Facción del PDC presenta amparo constitucional contra vocales del TSE por omisión de respuesta a solicitud oficial

Sostuvo que el Órgano Electoral incurrió en una omisión indebida al no responder oportunamente una petición oficial, lo que vulnera derechos fundamentales. El abogado indicó que el amparo fue presentado este miércoles y que ahora se espera la convocatoria a audiencia por parte del juez asignado al caso.

Una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó una acción de amparo constitucional en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes acusa de omisión al no responder una solicitud formal que remitieron hace 45 días, en junio pasado, que pedía la exclusión del partido político en las próximas elecciones presidenciales del 17 de agosto.

«Hemos presentado hoy un amparo constitucional. En el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, al igual que el artículo 51 del Código Procesal y el artículo 71 de la ley del Órgano Electoral, refiere que la acción de amparo constitucional procederá contra actos u omisiones ilegales e indebidas que fueran cometidos por los servidores públicos, que restrinjan o supriman derechos constitucionales», señaló el abogado del PDC, José Cusi Alanoca.

Sostuvo que el Órgano Electoral incurrió en una omisión indebida al no responder oportunamente una petición oficial, lo que vulnera derechos fundamentales. El abogado indicó que el amparo fue presentado este miércoles y que ahora se espera la convocatoria a audiencia por parte del juez constitucional.

El jurista también señaló que con la acción que presentó este miércoles la facción del PDC (que no participará de las elecciones generales), no quiere “obstaculizar las elecciones”, solo piden que los vocales del TSE respondan a la nota que dejaron en junio, cuando esa facción decidió no ir a los comicios de agosto.

En junio pasado, un sector del Partido Demócrata Cristiano anunció oficialmente su retiro de las elecciones generales. Otra facción de la sigla postula como candidatos a la presidencia y vicepresidencia a Rodrigo Paz y Edman Lara, respectivamente. De acuerdo con Bismarck Villanueva, integrante del Comité Ejecutivo de un sector de este partido, la decisión responde a la necesidad de “preservar la unidad del país”, en un contexto de alta polarización política y crisis institucional.