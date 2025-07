“Pedí ayuda y me dispararon”: El dramático relato de don Gregorio, herido en el atraco a una librecambista

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas. Según el relato del propio Gregorio, él se encontraba trabajando en su taller cuando escuchó los primeros disparos.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

Un violento asalto se registró la tarde del miércoles en el Mercado Mutualista, dejando como saldo a una librecambista asesinada y a un comerciante herido de bala. Don Gregorio, trabajador de la zona, fue impactado en el brazo izquierdo cuando intentaba pedir ayuda y alertar a los guardias del centro de abastecimiento.

“Nos asustamos todos en el pasillo. Entonces salgo de mi caseta y trato de acercarme a la tienda de la señora, que es librecambista. Ahí vi a una persona mayor con casco”, narró.

Sin acercarse demasiado —según indicó, a unos cinco o seis metros—, Gregorio levantó la voz para pedir la presencia del guardia. Fue en ese momento cuando el delincuente lo apuntó directamente. “Yo esquivo y llega a mi brazo. Me salvé prácticamente de milagro”, contó a Red Uno, con el brazo aún vendado tras la extracción del proyectil.

El disparo no afectó ningún hueso, lo que ha permitido una evolución favorable en su recuperación. “Si no me inclinaba, si no hacía el esquive, me hubiera llegado a los órganos vitales. Más bien, gracias a Dios, he tenido la suerte de estar con vida”, reflexionó.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Hasta ahora, no se ha determinado con exactitud la cantidad de dinero robada, pero sus familiares estiman que llevaba entre 50 y 100 mil dólares.

“La gente estaba amedrentada, nadie quería salir”, concluyó don Gregorio.