Pese a contar con recursos, en la gestión de Evo Morales se aprobaron 231 créditos por $us 15.418 millones

De 2006 a 2009 se viabilizaron 52 contratos de crédito por valor de $us 2.216 millones. Luego, en el período 2010 a 2014, se aprobaron 90 créditos por $us 4.891 millones y, entre 2015 y 2019, otros 89 créditos por $us 8.311 millones.

Por Marco Antonio Belmonte

A pesar de que el país contaba con recursos económicos, más aún con los ingresos por la exportación de gas, entre 2006 y 2019 (gestión Evo Morales), se contrataron 231 créditos externos por un valor de 15.418 millones de dólares, según datos del ministerio de Planificación del Desarrollo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Este monto es equivalente a los 15.122,8 millones de dólares que llegó a tener el país como Reservas Internacionales Netas (RIN) en 2014, como cifra récord, y que luego comenzaron a declinar. En una entrevista con XTOTV, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dio a conocer los contratos de crédito y montos que se canalizaron al país por parte de organismos multilaterales de crédito y otros financiadores.