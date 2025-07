Presidente de YPFB dice que ningún candidato tiene una solución estructural a la falta de combustibles

Según el funcionario, propuestas como las de Manfred Reyes Villa, de ofrecer combustibles a Bs 5 el litro, es imposible porque en el mercado internacionales su precio bordea el dólar por litro.

eju.tv / Video: No Mentirás

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, indicó que ninguno de los candidatos que a la fecha compiten para llegar a la silla presidencial ha presentado soluciones a los problemas del suministro de combustibles.

«No vi ninguna propuesta de solución estructural, nadie propone una solución que realmente a largo plazo vaya a solucionar el tema del combustible», señaló en una entrevista con el programa No Mentirás.

Según el funcionario, propuestas como las del candidato Manfred Reyes Villa, de ofrecer combustibles a Bs 5 el litro, son inviables porque en el mercado internacional su precio bordea el dólar por litro. «Es la peor propuesta», señaló.

Es decir, tomando en cuenta el tipo de cambio del dólar en el país su precio puede subir.

«Lo compramos en al rededor de un dólar. Siempre a través del Banco Central es al tipo de cambio de Bs 7 y si lo compramos a través de un banco, como el Banco Unión, es al tipo de cambio que pueda ofrecer en ese momento, que es Bs 13,90, digamos», reveló. «Cada semana va variando», señaló.

Dorgathen aseguró que el Gobierno de Luis Arce impulsó una solución estructural al problema que tiene base en la divisas.

«Ahora es problema es divisas. Entonces, por más de que cobremos Bs 20 el litro, la gasolina y el diésel no se compra con bolivianos, se compra con dólares; entonces, primero hay que solucionar las divisas y después, por decantamiento, se va a solucionar el tema del combustible», señaló.

«Ellos decidirán si se subvenciona o no, pero lo primero que se tiene que solucionar es el tema de dólares», señaló.

El presidente de YPFB anunció que presentarán al presidente electo un plan para solucionar el problema del abastecimiento, una de ellas es «conseguir» dólares, aunque esta tiene un carácter coyuntural porque la solución sería parcial.

«Lo que nosotros estábamos haciendo era la solución estructural, pero la coyuntura no nos permitió llegar y es algo que no se soluciona en cinco años, lograr una solución energética en un país no es algo que se logre hacer en cinco años».