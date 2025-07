Presidente israelí: decisión de Macron «no promoverá la paz»

«La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente . No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo . Y lo más importante, ciertamente no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto», indicó el presidente de Israel , Isaac Herzog, en un mensaje, este viernes (25.07.2025) en el que adjuntó una fotografía de los ciudadanos que todavía permanecen en manos de la organización radical islamista Hamás , considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, y otros países.

The French President’s declaration will not advance peace in the Middle East.

It will not help defeat the threat of terror.

And most importantly – it will certainly not help bring them home any sooner.🎗️ pic.twitter.com/meNYogSMSh

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 25, 2025