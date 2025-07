Protesta en la Terminal de Buses de La Paz por escasez de diésel: chóferes y trabajadores exigen soluciones urgentes

Los manifestantes advirtieron que las medidas de presión se pueden radicalizar si no se encuentra una solución inmediata. “Esto se está extendiendo. Ya se han sumado hijos de transportistas, gremiales y otros sectores. Pedimos al Gobierno central que garantice el abastecimiento de diésel para que podamos volver a trabajar”, protestaron.

eju.tv / Video: Wara TV

Trabajadores y chóferes asalariados de empresas del transporte interdepartamental protagonizaron este viernes por la tarde una protesta en las puertas de la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, donde con pancartas y megáfonos exigieron la regularización del suministro de diésel, cuya escasez paraliza en más de la mitad el servicio del transporte.

De acuerdo con los manifestantes, al menos el 70% de los buses dejaron de operar debido a que los vehículos permanecen hasta tres días en fila para abastecerse de combustible. La medida provocó despidos y la suspensión de actividades en varios sectores vinculados a la cadena del transporte interdepartamental, como boleteros, comerciantes y personal auxiliar.

“Esta es gente que necesita trabajar, pero ya no puede hacerlo porque los buses no están saliendo. Apenas el 30% está operando. Sin diésel no nos movemos”, declaró uno de los trabajadores afectados, que estaba en el lugar protestando por la escasez de diésel.

Los manifestantes advirtieron que las medidas de presión se pueden radicalizar si no se encuentra una solución inmediata. “Esto se está extendiendo. Ya se han sumado hijos de transportistas, gremiales y otros sectores. Pedimos al Gobierno central que garantice el abastecimiento de diésel para que podamos volver a trabajar”, protestaron.

Los operadores del transporte interdepartamental señalaron que la situación no solo afecta a la economía del sector, sino también a cientos de familias que dependen de esta actividad para subsistir. Asimismo, alertaron que las consecuencias de la escasez puede agravarse si no se toman medidas inmediatas a nivel nacional.