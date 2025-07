Respaldo de Claure genera cuestionamientos y acusaciones

Ante las críticas generadas por su decisión, Claure afirmó sentirse confundido por la “ingenuidad” de quienes cuestionan su postura y lanzan acusaciones infundadas.

Fuente: El Diario

Tras el anuncio del empresario boliviano Marcelo Claure respecto a su determinación de respaldar la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina, salieron a la luz una serie de acusaciones sobre un supuesto negociado previo, a espaldas de los bolivianos, para la explotación del litio.

Según la diputada oficialista Deisy Choque, el pasado miércoles 9 de julio, se habría sostenido una reunión secreta entre Doria Medina y el empresario Marcos Bulgheroni, en la ciudad de Santa Cruz, encuentro en el que, según la legisladora, el candidato presidencial por la alianza Unidad, comprometió a cambio de contar con el respaldo de Claure.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se conoce que Bulgheroni es representante y socio de Claure y su llegada al país, desde Argentina, se produjo en absoluto secreto, justo días antes del anuncio de apoyo hacia la candidatura de la alianza Unidad.

Otro aspecto observado tiene que ver con que Claure anteriormente había anunciado apoyar iniciativas para el control de la votación el día de las elecciones, esto para garantizar la transparencia del proceso y que se respete la decisión de la gente en las urnas.

“Si apoya a un candidato, ¿cómo podríamos confiar en que su control electoral no esté parcializado?”, cuestionó el diputado José Manuel Ormachea, a través de sus redes sociales.

El jueves, mediante un video difundido en sus redes sociales, Marcelo Claure anunció públicamente su decisión de apoyar la candidatura de Doria Medina con miras a las elecciones generales de 2025, destacando su perfil técnico, su trayectoria empresarial y su compromiso con el país.

“Durante meses pedí unidad. Hoy ya no hay tiempo que perder. He tomado una decisión clara”, expresó el empresario boliviano, destacando la experiencia de Doria Medina en el ámbito empresarial.

Ayer, ante las críticas generadas por su decisión, Claure afirmó sentirse confundido por la “ingenuidad” de quienes cuestionan su postura y lanzan acusaciones infundadas.

“El mundo no depende del litio boliviano. Hay litio de sobra en Argentina, Chile y otras partes del mundo. Lo que sí necesita el mundo son países serios, que respeten la ley, que den garantías a la inversión extranjera, y que no cambien las reglas del juego cada seis meses. Si queremos atraer inversión de verdad, no cuentos chinos, Bolivia debe transformarse en un país amigable para hacer negocios, no solo en litio, sino en minería, agricultura, energía y tecnología. Sin inversión privada, no hay desarrollo sostenible. Basta de vender humo”, sostuvo.

Fuente: El Diario