Retorno a clases en Santa Cruz: Se pedirá carnet de vacunación contra el sarampión, pero no será obligatorio para ingresar

Fuente: Unitel

Está confirmado, este lunes 21 de julio escolares retornan a clases en Santa Cruz después de tres semanas de receso invernal. Ante ello, la viceministra de Educación Especial, remarcó que se pedirá carnet de vacunación contra el sarampión en las unidades educativas; sin embargo, aclaró que si un estudiante no lo presenta, no se le puede prohibir el ingreso a clases.

”Todos tienen que tener el carnet de vacunación contra el sarampión, pero eso no quiere decir que el estudiante que no tenga no lo dejen ingresar o no vayan a ingresar”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A su vez, el director de Epidemiología de Santa Cruz, Dorian Jiménez, destacó que la forma más eficaz para combatir esta enfermedad es a través de la vacunación. Ante ello, pidió a los padres de familia acudir a los centros de salud pues cada menor de cinco años debe tener dos dosis.

Según el último informe, son 109 casos en Santa Cruz de sarampión, que están distribuidos en 15 municipios, entre estos Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco, Camiri y otros.

Precisó que los contagios de sarampión se relentizaron en las zonas urbanas mientras que se aceleraron en la población menonita.