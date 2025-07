Retornó Bolívar, el domingo sin Justiniano y Batallini ante Wilstermann

El capitán dijo que tiene hinchado el tobillo y el argentino es otro que se encuentra con molestias. Otros dos que están en recuperación son Jesús Sagredo e Ignacio Gariglio.

Fuente: Visión 360

Leonel Justiniano y Damián Batallini serán bajas en el primer plantel de Bolívar, que el domingo recibe a Wilstermann por la sexta fecha del torneo seriado, en el estadio Hernando Siles (19:30).

Los dos jugadores retornaron de Santiago de Chile con molestias que les impide estar en el cien por ciento de sus condiciones y el nuevo cuerpo médico recomendará que descansen para tenerlos más adelante en la plenitud de sus condiciones.

Justiniano se lesionó el pasado sábado del tobillo derecho y su presencia en el juego del pasado miércoles, ante Palestino, estuvo en duda, pese a ello estuvo en la cancha, pero a la llegada del equipo dijo que la parte afectada se encuentra más hinchada.

«Estoy un poco lastimado y se me ha hinchado mucho más mi tobillo y no queda otra que recuperarnos. Me gustaría seguir jugando, pero lo vamos a ver con los médicos de cómo evoluciona la lesión, lo más importante es recuperarnos y si no se puede vamos a descansar”, señaló el capitán de los bolivaristas.

Por su lado, el argentino Damián Batallini es otro que retornó con un problema muscular que le impidió jugar el segundo tiempo del compromiso ante los chilenos.

“Tengo una molestia y veremos si puedo estar el fin de semana, caso contrario es mejor recuperarse y volver para el partido de la siguiente semana”, acotó Batallini.

Los celestes tienen en el momento otras dos bajas que son el defensor argentino Ignacio Gariglio, quien tiene para tres semanas más de recuperación de un desgarro y el otro caso es el del defensor Jesús Sagredo, quien fue sometido a una operación de apendicitis.