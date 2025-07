Reunión de cívicos en Tarija busca frenar “boicot electoral”

Piden al Gobierno y Ministerio Público asumir acciones contra grupos sediciosos. El encuentro está previsto para el 4 de julio en la capital chapaca, en la oportunidad prevén definir medidas ante las amenazas evistas que insisten con la candidatura de Evo Morales

El movimiento cívico nacional ha confirmado una reunión para este viernes 4 de julio en la ciudad de Tarija, oportunidad en donde prevén cerrar filas en torno a la amenaza de “evistas”, que insisten con la candidatura del expresidente Evo Morales y señalan que si no aparece en las papeletas de sufragio no habrá elecciones el 17 de agosto.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, manifestó que ya se han cursado las invitaciones a los presidentes de los comités cívicos a nivel nacional para que puedan llegar a Tarija en la fecha que fue fundada. Enfatizó que en la oportunidad se pretende analizar la coyuntura política y fijar una postura frente a los acontecimientos que han venido dando.

Sobre este tema, el primer vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Agustín Zambrana, no descartó que en este encuentro se definan incluso movilizaciones en caso que pretendan postergar las elecciones.

Al respecto, Gira dijo que no descartan asumir cualquier tipo de acciones que garanticen que se puedan concretizar las elecciones fijadas para este 17 de agosto.

“Debo manifestar que ante los anuncios continuos de estos grupos sediciosos que quieren crear caos, que quieren crear violencia en nuestro Estado, que quieren condicionar su participación, que si no participan no hay elecciones, nos referimos a allegados al MAS, que han indicado que si no dejan participar a Evo Morales no va a haber elecciones, imagínense hasta donde estamos llegando”, cuestionó.

Gira señaló que frente a esta situación, es que están actuando enmarcados en la Constitución Política del Estado (CPE), pidiendo al presidente Luis Arce, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomar los recaudos correspondientes para garantizar el acto procesal, además de las fuerzas del orden para que puedan resguardar la seguridad y hacer que ningún grupo sedicioso esté por encima del bien común.

“Obviamente el movimiento cívico va a acompañar el restablecimiento y precautelar que el sistema democrático pueda prevalecer, que la primacía de la CPE pueda primar, como también el Estado de derecho. No puede ser que estos enemigos de la democracia, de la libertad, quieran imponer su voluntad, aquí vamos a rayar la cancha y vamos a decirles que se abstengan a tratar de convulsionar este país que atraviesa una crisis muy fuerte”, indicó.

Gira señaló que actualmente están abiertas todas las posibilidades para el movimiento cívico, sea para llevar adelante, marchas, paro, cabildo y otro tipo de acciones para defender el proceso electoral previsto para el 17 de agosto.

Empero, pidió al Gobierno nacional y Ministerio Público reaccionar frente a las amenazas, ya que eso se constituye un delito que amenaza la tranquilidad de los bolivianos que están esperando que solamente se cumpla la Constitución Política del Estado.