Riberalta: Hallan un taller con más de 100 motocicletas robadas

Beni. Un operativo policial permitió este miércoles el hallazgo de un taller clandestino donde se encontraban cerca de cien motocicletas aparentemente robadas, muchas de ellas ya desmanteladas y con los números de chasis borrados.

Fuente: https://elpais.bo

El descubrimiento se realizó en un inmueble del barrio Los Tajibos, en Riberalta, tras denuncias de ciudadanos afectados por el robo de sus vehículos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las víctimas, al conocer la noticia, acudieron de inmediato a las instalaciones de Diprove con la esperanza de recuperar sus motocicletas. Sin embargo, en muchos casos resultó imposible identificarlas, debido a que los delincuentes se habrían encargado de eliminar los registros.

“Cuando miré la noticia me trasladé inmediatamente acá a Diprove. Estoy viendo si está mi moto. La sigo pagando a la agencia, tenía ocho meses de uso cuando me la robaron. Pero no hemos encontrado porque hay varios chasis que están todos rayados, ya no se entiende qué número es”, relató una de las víctimas entre la frustración y la impotencia.

La indignación creció cuando los ciudadanos denunciaron que la Policía resguarda a los presuntos responsables sin permitir que sean exhibidos ante la prensa y la comunidad. “Lo ilógico aquí es que nos dicen que cuidan la seguridad del maleante, que no mide consecuencias cuando asalta, apuñala o mata. Hemos pedido que los saquen para saber quiénes son, pero no los quieren mostrar”, reclamó otro ciudadano a través de Red Uno.

Según testimonios recogidos en el lugar, algunos propietarios de motocicletas manifestaron temor de que los sindicados queden en libertad en los próximos días, como ya habría ocurrido en otras ocasiones.

“Si estas notas salen a nivel nacional, pedimos al Ministerio de Gobierno que vea este tema. Aquí los robamotos están dos, tres días y luego los sueltan. No pasó nada. Queremos justicia”, insistió una de las personas afectadas.

Durante los operativos, algunos vecinos reconocieron partes de sus motocicletas, pero en muchos casos no fue posible hacer la identificación completa.

“He sido víctima de dos motocicletas robadas. He encontrado plásticos de una de ellas, pero no el chasis”, relató otro denunciante.

Mientras tanto, en Riberalta continúan los allanamientos en diferentes puntos de Riberalta.