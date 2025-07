Rodrigo Paz denuncia contubernios para suspender debates y advierte sobre la ‘privatización’ de la democracia

El candidato del PDC exige al TSE una actitud fuerte frente a la negativa de los aspirantes presidenciales a participar en estos espacios democráticos para el contraste de ideas que permitan una votación informada.

eju.tv / Video: Red América TV

El senador y candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira denunció este martes un aparente contubernio entre ‘candidaturas poderosas’ con el fin de empujar a la suspensión de debates electorales programados, con la finalidad de mantener la hegemonía frente a otros aspirantes que no tienen los recursos económicos para sostener las onerosas campañas como ellos; por ello, advirtió que la ausencia de discusión pública de las propuestas puede derivar en un gobierno sin legitimidad social tras las elecciones del 17 de agosto.

Paz, que es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) reiteró su acusación sobre la intención de algunos frentes de ‘privatizar la democracia’, porque el acceso a los medios de comunicación se circunscribe a quienes ‘pueden pagar más’, en clara alusión a las organizaciones políticas que pueden costear la difusión de la propaganda política en los medios de comunicación, espacios que son prohibitivos para aquellos partidos que no tienen los recursos suficientes para sostener una campaña en igualdad de condiciones.

“Estamos frente a una democracia privatizada, donde el acceso a los medios está determinado por quién puede pagar más. Y ahora ni siquiera hay debates. Hoy debía realizarse uno en mi departamento, Tarija, pero fue cancelado. Esta semana tenía que haber debates en Santa Cruz, pero fueron suspendidos. Y se han suspendido porque han llegado, parece, a un acuerdo estos tres candidatos de los últimos 20 años”, denunció.

Solo en el debate de la Cainco, Paz se encontró con los primeros en las encuestas. Foto: Cainco

Según Paz, el fenómeno no solo involucra al oficialismo, sino también a candidaturas opositoras, y advirtió que sin debate real y con un sistema mediatizado por el poder económico, se corre el riesgo de gestar un ‘gobierno sin sustento social’, similar al caso del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2002, cuya gestión colapsó pese a una victoria formal en las urnas. “Las elecciones son para construir gobiernos sólidos, no para elegir burbujas frágiles que se desmoronan al día siguiente”, remató.

“Esta semana ha ocurrido algo impresionante: los de oposición ya tampoco van. Y se suspenden los debates. Entonces vamos hacia una elección parecida a la de (Gonzalo) Sánchez de Lozada, donde se compra propaganda, se genera una burbuja electoral, se gana, pero no hay calle. Y sin calle, no se gobierna”, remarcó. Por ello, refirió que deben existir reglas claras, para evitar que la democracia quede restringida a quienes tienen mayor capacidad económica.

En consecuencia, el legislador de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no asumir una postura más firme frente a la desactivación de estos espacios de deliberación democrática; porque, si no garantiza que la población de todo el país escuche las propuestas de todas las tiendas políticas para votar de manera informada, se debilita el proceso y se corre el riesgo de elegir un mandatario sin respaldo popular.

Paz no fue invitado a los debates de las grandes redes de TV. Foto: Unitel

“Una vez pase el 17 de agosto, tengamos un presidente, o presidenta, al día siguiente ese gobierno se cae porque no hay calle. No generemos de un proceso democrático una instancia privativa, sólo con aquellos que pueden pagar propaganda, garanticemos para todos los bolivianos y bolivianas el hecho de poder escuchar propuestas para que defina el boliviano verdaderamente, y no sea por el poder económico de ciertas organizaciones políticas o grupos de poder empresariales”, reflexionó.

Por ende, afirmó que el TSE es la instancia que debe garantizar ese derecho de los electores, así como la pluralidad política y la igualdad de condiciones para todos los candidatos. “Aquí el que paga tiene los 10 minutos en los medios de comunicación, el resto estamos en redes sociales. Eso ya no lo digo a lo personal, ya es una injusticia para el debate. Pero, además, tiene que entrar al Tribunal Supremo Electoral, que tiene el respaldo de norma para poder llevar adelante ciertas determinaciones”, puntualizó.

Sobre la no aprobación de las leyes de preclusión y del debate obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el senador tarijeño manifestó que la negativa responde a intereses compartidos por sectores oficialistas y otras bancadas opositoras. “No ha sido este senador el que ha negado el voto, pero ahí entre el Andrónico y el Evo son claritos. Si la plata sale de la misma canasta, ¿o hay diferencias entre ellos? Y en el otro lado ves un grupo de empresarios y sectores políticos que también vienen 30, 40 años a intentar”, sostuvo.