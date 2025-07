Rodrigo Paz incorpora el programa de gobierno de Jaime Dunn a su propuesta electoral

El senador tarijeño resalta el aporte del excandidato a su plan de gobierno denominado ‘Capitalismo para Todos’

eju.tv /Video: RRSS Rodrigo Paz

El candidato y senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, anunció la incorporación del programa de gobierno de Jaime Dunn a su propuesta denominada ‘Capitalismo para todos’, al cual calificó como un aporte que enriquece la promesa electoral del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para la población boliviana, ya que incorpora soluciones en diferentes áreas temáticas que permitirán reforzar la oferta programática.

Una de las propuestas centrales del plan de Gobierno de Paz se refiere específicamente a la desconcentración del Estado y la implementación de un nuevo modelo económico que se basa en la redistribución fiscal entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA); además de la reasignación de los recursos públicos ahorrados. El aspirante propone que el presupuesto se divida en 50/50 entre el Gobierno central y las ETA como una forma directa de desconcentrar el poder político y económico del Estado. En la actualidad, el nivel central concentra el 85% de los recursos.

“Agradecer a mi amigo #JaimeDunn por el aporte de su programa de gobierno, el cual hemos integrado a nuestra propuesta ‘Capitalismo para Todos’, fortaleciendo así el debate nacional con visiones y soluciones diversas, nuestro objetivo es claro: cambiar el destino de todos los bolivianos en democracia y una economía para la gente”, anunció el candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, en un breve mensaje tras una reunión con su excontrincante quien fue inhabilitado por falta del certificado de solvencia fiscal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rodrigo Paz y Jaime Dunn. Foto: captura pantalla

Por su parte, Dunn deseó éxito al senador tarijeño en la contienda electoral, pero le recordó que el ‘voto liberal’ debe ser ganado con propuestas. “Te deseo la mejor de las suertes y el voto liberal está ahí, el voto liberal hay que ganarlo”, aseveró el analista económico para luego confirmar que su plan de gobierno también será compartido con otros candidatos; añadió también que espera que su propuesta sea una contribución que ayude al programa de gobierno de Paz.

En el encuentro, el asambleísta refirió que fueron compañeros de curso con el experto financiero; pero que no es la única coincidencia, porque también sus planes de gobierno tienen similitudes en la visión de país que ambos buscan. Él ha ofrecido su proyecto, su programa nacional; tenemos cosas similares, por ejemplo, el nuestro es ‘Capitalismo para todos’, pero le quiero agradecer porque esto también se lo va a entregar a otros candidatos y está cumpliendo su palabra. Yo so agradecido por el aporte a la democracia y al debate nacional”, resaltó.

Jaime Dunn ofreció su plan de gobierno a todos los candidatos ‘no socialistas’. Foto: captura pantalla

El pasado domingo, Jaime Dunn reapareció con un mensaje en sus redes sociales. El economista anunció entonces que entregará su plan de gobierno a los partidos y alianzas que aún están en carrera electoral; sin embargo, aclaró que la oferta solamente es para las alternativas ‘no socialistas’. “Me dirijo a todos los candidatos presidenciales no socialistas, con esta propuesta solemne, les entrego nuestro programa nacional para la generación de riquezas; a cambio no les pido ministerios, no buscamos pegas, no buscamos privilegios, solo queremos desmantelar este sistema”, puntualizó.

Asimismo, Dunn señaló que su programa de gobierno contempla el ahorro en el gasto público mediante la reducción de ministerios y el cierre de empresas públicas deficitarias. “Les entrego el camino de salida, las reformas que Bolivia necesita y cuales son: uno, reducción drástica del Estado, un Estado pequeño, pero fuerte. Un Estado enfocado en justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores. Eliminación de ministerios innecesarios y cierre inmediato de empresas públicas deficitarias. Tiene que ser el fin del Estado empresario”, apuntó.