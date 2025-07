Rodrigo Paz nuevamente culpa a BoA por su ausencia en debate organizado por cívicos cruceños y representante de Manfred no pudo participar

En el foro, que buscaba escuchar propuestas y avanzar hacia un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas opositoras, solo participan Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, y Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad. Las sillas destinadas a Reyes Villa y Paz permanecieron vacías, lo que generó molestia en algunos sectores cívicos.

El “Encuentro por la reconstrucción de Bolivia”, organizado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se realizó este jueves por la tarde con la participación de solo dos de los cuatro candidatos presidenciales convocados. Uno de los ausentes, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, justificó que no pudo asistir al foro debido a problemas con la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

“Desgraciadamente nuestra línea aérea bandera me dejó en lista de espera y no pudimos abordar el avión. Aun así, envío un fuerte abrazo y mi respaldo a los esfuerzos por consolidar la democracia y liberar la economía en favor de las mayorías”, señaló Paz, en un video grabado en el que hace referencia a su ausencia en el debate presidencial que se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No obstante, ya a principios de este mes, tampoco pudo llegar al foro de Salud, que se realizó en la urbe cruceña y dijo que fue por un problema técnico en la aerolínea estatal.

Mientras que, la alianza APB-Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa, envió como representante al candidato a la Vicepresidencia, Juan Carlos Medrano. Sin embargo, este tuvo que abandonar el encuentro luego de que se le negó su participación, en el que la entidad cruceña aclaró que la convocatoria era exclusiva para candidatos presidenciales y no se admitía delegaciones. Medrano se retiró del hotel Novotel sin brindar declaraciones a la prensa, según DTV.