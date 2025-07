Santa Cruz: Secretario de Salud y gerentes de hospitales de 3er nivel exigen al gobierno el desembolso de recursos del SUS

Propuesta. Presentó un Plan de Trabajo para la ministra de salud, el mismo que se elaboró en mesas técnicas con el Colegio Médico, con hospitales, con Fesirmes y con el municipio, pensando en la salud de los cruceños

El secretario de Salud de la Gobernación, Marcelo Kramer junto a gerentes de hospitales de 3er nivel del departamento, demandaron esta mañana al Gobierno central que haga el desembolso correspondiente de los recursos del Sistema Único de Salud (SUS), para que puedan cubrir sus necesidades.

Kramer de manera enfática, pidió a la Ministra de Salud, Maria Reneé Castro, que haga el desembolso correspondiente al segundo cuatrimestre que debía haberse abonado en fecha 5 de mayo, pero que hasta el momento no se lo ha hecho.

“Nosotros tenemos presupuestados tres desembolsos al pertenecer a la Ley Financial. Este año esos desembolsos están marcados en fechas específicas, 5 de enero, 5 de mayo y 5 de septiembre con desembolsos que debería hacer el Gobierno para que los hospitales de tercer nivel puedan cubrir sus necesidades, sin embargo grande es la sorpresa que estamos a 24 de julio y todavía no hay el desembolso”, explicó.

A esto añadió, que el primer desembolso se lo hizo de manera correcta el 5 de enero, sin embargo la solicitud era de 102 millones de bolivianos y solamente depositaron 75 millones de bolivianos.

“Ante esta situación, para el segundo desembolso solicitamos 117 millones de bolivianos y después de muchas quejas y reclamos que hicimos, logramos que nos inscriban 102 millones de bolivianos, es decir, 15 millones menos, sumados a los 27 millones menos de enero, son 42 millones aproximadamente o 44 millones menos de desembolso” alertó Kramer.

Agregó que debido al no desembolso del dinero, empezaron a hacer el reclamo enviando una primer nota en fecha 14 de mayo, pero no hubo respuesta, por tanto en fecha 21 de mayo hacen la primer reitera y no nuevamente no hay respuesta. Entonces, el 14 se envían una segunda reitera y enteran que el 17 de julio se hizo un desembolso solo al hospital Japonés y no así al resto de los hospitales de 3er nivel.

“Acaba de irse otra nota de la secretaría, solicitando una explicación técnica de cómo hacen para escoger un hospital para dar recursos .. y el resto de los hospitales ¿De qué van a vivir?… por favor señora ministra no juegue así con el departamento de Santa Cruz, no juegue con la salud de nuestro pueblo”, demandó la autoridad en salud.

Frente a esta situación, Kramer expone un Plan de Trabajo que se elaboró en mesas técnicas con el Colegio Médico, con hospitales, con Fesirme y con el municipio, pensando en la salud de los cruceños, para que la ministra de salud lo reciba. Asimismo, le pidió que venga a Santa Cruz para que conozca la realidad por la que atraviesan los hospitales.

“Hoy estoy reunido con los gerentes de los hospitales, todos los proveedores ya no quieren ni verlos porque porque hay deudas por cobrar y esas deudas se pagan en las 14 partidas presupuestarias que tiene el SUS, que es deber y obligación del Gobierno central cumplirla con nuestro pueblo que necesita salud y necesita estos insumos” remarcó, a tiempo de reiterar que esto ocasiona que existan las colas en los hospitales, falta de medicamentos e insumos.

Debido a esta situación, el secretario de Salud adelantó que junto al departamento legal están analizando realizar una demanda por incumplimiento de deberes al Gobierno central para que cumpla con sus responsabilidades, las mismas que están inscritas en el POA y en presupuesto anual, que se consensuó y se aprobó.

“Ahora cumplan con las obligaciones que tienen, este secretario de salud, no se va cansar de hacer los reclamos, no se va callar ante el centralismo. Necesitamos que nos den los recursos, 5 de mayo era su fecha, hoy es 24 de julio y no tengo el desembolso. ¿Con qué vamos a palear todas las necesidades de este pueblo?”, cuestionó.

Para finalizar, Kramer hizo un llamado a las autoridades en salud de los demás departamento para que se unan al movimiento de Santa Cruz para que realicen el reclamo correspondiente al Gobierno Central.

“No es posible que gasten su dinero en campañas políticas o en lo que quieran. Primero cumplan sus obligaciones, primero cumplan con cada departamento la salud es responsabilidad del Gobierno central y si no puede asumir porque su modelo económico, su modelo establecido no funciona pues hay secretarías, hay departamentos que le están ofreciendo una solución, porque es con trabajo que se soluciona esto. Así que realmente espero que en los siguientes días se puedan hacer los desembolsos para poder cumplir con todas las necesidades de este pueblo”, concluyó.