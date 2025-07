Santa Cruz: Sectores se concentran para la ‘Marcha en defensa del voto y la democracia’

La caminata convocada por el Comité pro Santa Cruz partirá de la Plaza del Estudiante y concluirá en la Plaza 24 de Septiembre. Los cívicos convocan a la ciudadanía a sumarse.

Diversos sectores y colectivos ciudadanos comenzaron a concentrarse la tarde de este jueves para participar de la ‘Marcha en defensa del voto y la democracia’, convocada por el Comité pro Santa Cruz y que partirá desde la Plaza del Estudiante al final de la tarde y concluirá en la Plaza 24 de Septiembre.

“Volvemos a invitar a toda la población cruceña, a todos los bolivianos que viven en Santa Cruz”, expresó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, al reiterar el llamado a sumarse a esta movilización ciudadana.

La convocatoria de los cívicos se da en medio de denuncias de amenazas de sectores afines al evismo en torno al proceso electoral en curso y que tiene fijado su día clave para el 17 de agosto, fecha en la que la ciudadanía acudirá a las urnas.

“Vamos a salir en defensa de nuestro voto, en defensa de la democracia, para demostrar el repudio contra los que están pretendiendo alterar el calendario electoral”, afirmó Cochamanidis, refiriéndose a quienes, según él, intentan obstaculizar las elecciones.

“Como sector gremial, estamos cansados de las hordas de delincuentes que amenazan la democracia y las elecciones, queriendo contar muertos (…) Vamos a movilizarnos en defensa de nuestro voto. Nos haremos escuchar para que no se vulneren nuestros derechos”, dijo por su parte el dirigente gremial Edgar Álvarez.

Cochamanidis subrayó que la marcha no responde a intereses partidarios y dijo que las únicas banderas que no serán recibidas son las políticas, ya que esta es una movilización ciudadana y no está alineada con ningún frente de la carrera electoral.