Saucedo: «Seguramente habrá más recursos, pero van a perder su tiempo»

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó que se debe esperar la determinación del juez de Shinahota en relación al caso de Ruth Nina.

Milen Saavedra

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Fuente: Red UNO

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial no se prestará a intereses particulares, ni políticos. «Seguramente vendrán más recursos. No se van a cansar de intentar hasta lo último, pero les aseguro van a perder su tiempo. La administración de justicia está cambiando», afirmó en Que No Me Pierda, de Red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, indicó que la postura, como Sala Plena de la máxima instancia de la justicia ordinaria en Bolivia, es no interferir y dar certeza a la población. «Pese a diversos recursos que se han presentado hasta el día de hoy, ninguno ha conseguido medida cautelar o ha paralizado el calendario electoral. Hemos generado certidumbre a la población boliviana de que la justicia está comprometida con la democracia», añadió, a tiempo de garantizar las elecciones generales el 17 de agosto.

Asimismo, se refirió a la jurisprudencia en el caso de Ruth Nina, en el que un juez de Cochabamba declinó competencia y lo envió al Trópico, al ser el lugar donde fueron las declaraciones. «Esto obedece al principio de juez natural y es parte de las garantías del debido proceso. Son herramientas que los abogados y las partes procesales están en todo su derecho de utilizarlas. Habrá que esperara la determinación del juez de Shinahota, que resuelva si se declara competente o no», dijo.

Asimismo, comentó que este momento histórico «no permite ser tibios». «Hay que asumir postura en pro de la defensa de la institucionalidad y de la democracia. Nos obliga también a exhortar a nuestras autoridades jurisdiccionales a evitar hechos donde estén incitando a la violencia. No es posible concebir que en una sociedad civilizada alguien se alegre y pida que se cuenten muertos en el país», apuntó.

Comentó que hay «intereses personales» por sobre los intereses de la colectividad. «La Justicia no se puede inclinar hacia eso; está para proteger los derechos del pueblo boliviano en general y no beneficiar a aquellos que pretendan incitar al desorden, casos y zozobra ciudadana. La Justicia está para controlar esos desequilibrios de quienes pretendan desestabilizar la institucionalidad en el país», agregó.

Explicó que cuando se presenta un recurso, primero se evalúan los requisitos de forma, si cumple las formalidades para ser admitido o no. Posteriormente, se ingresa al fondo para determinar si corresponde conceder la tutela o no. «Confiamos plenamente en que las decisiones que asuman las salas constitucionales, cualquier juez en Bolivia estarán apegadas el derecho, respetando principios establecidos en la Constitución y respetando la independencia de órganos del Estado. El Órgano Judicial no puede atribuirse responsabilidades que le corresponden al Tribunal Supremo Electoral», aseveró.

Fuente: Red UNO