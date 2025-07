¿Secuestro de la democracia?: CSUTCB evista advierte que sin Morales no habrá elecciones

El artículo 238 de la norma sanciona con hasta cinco años de cárcel a quienes obstaculicen un proceso electoral o promuevan desórdenes que impidan su desarrollo.

eju.tv

Este martes, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Evo Morales, Marcelino Flores, aseguró que las organizaciones sociales ya tomaron una decisión y si el expresidente no aparece en la papeleta electoral, las elecciones no se realizarán.

“Las organizaciones no solamente del campo y la ciudad han tomado la decisión de que si (Evo Morales) no está en la papeleta de votación, no va a haber elecciones”, amenazó Flores y luego advirtió que “tomaran los tribunales electorales” y no permitirán que las ánforas electorales sean trasladadas a los municipios.

Las declaraciones de Flores no son aisladas. A lo largo de los últimos meses, las amenazas del ala evista del MAS se han intensificado. El diputado Santos Mamani lanzó una advertencia penal contra el Tribunal Supremo Electoral y afirmó que si Morales es inhabilitado, los vocales electorales serán procesados por la vía ordinaria.

“Sin Evo no hay democracia ni elecciones”, exclamó en conferencia de prensa, flanqueado por sus colegas Héctor Arce y Pacífico Choque.

Hace apenas una semana, en El Alto, seguidores de Morales, acompañados por la candidata a la vicepresidencia Wilma Alanoca, también aseguraron que impedirán el desarrollo de las elecciones si Evo no figura como presidenciable.

“No habrá elecciones por lo menos en El Alto”, señalaron en conferencia de prensa, donde también anunciaron que ya se definieron “estrategias” para frenar el proceso electoral.

Las amenazas se dan en un contexto en el que la candidatura de Evo Morales fue rechazada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. A pesar de esa resolución, el evismo insiste en desconocer al tribunal y presionar con movilizaciones para forzar la habilitación del exmandatario.

Sin embargo, una revisión de la Ley 026 de Régimen Electoral revela que las acciones anunciadas podrían constituir delitos electorales. El artículo 238 de la norma sanciona con hasta cinco años de cárcel a quienes obstaculicen un proceso electoral o promuevan desórdenes que impidan su desarrollo. Además, el asalto o destrucción de ánforas se castiga con hasta tres años de prisión.

La legislación también establece sanciones más severas si los delitos son cometidos por funcionarios públicos. Dentro de ese marco, las advertencias de la CSUTCB y otros actores evistas podrían derivar en responsabilidades penales, si se concretan los intentos de impedir el normal desarrollo de las elecciones presidenciales.