Según Eva Copa, hombres codiciosos embaucaron a Jeanine Áñez en 2019

La alcaldesa de El Alto ya no se refirió a los sucesos de noviembre de 2019 como un ‘golpe de estado’

5 años y 8 meses después de los sucesos de noviembre de 2019, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, realizó una evaluación sobre ese conflicto nacional y que llevó a la senadora Jeanine Áñez a la presidencia del Estado. La ahora candidata presidencial de Morena cambió nuevamente su versión y dijo que la expresidenta Jeanine Áñez fue embaucada para asumir el cargo por un grupo de poder.

“Yo creo que Jeanine fue utilizada por hombres ambiciosos, por hombres codiciosos y por hombres que solamente buscaban el poder, y se ha dejado embaucar ahí, porque Jeanine no era mala y no es mala, yo no puedo dar un criterio, un juicio de valor de ella, porque fuimos colegas, pero, te puedo decir que las mujeres no sentimos, ni hacemos lo que se ha hecho con ella”, dijo la noche de este domingo en un programa de entrevistas.

Jeanine Áñez guarda detención desde marzo de 2020 acusada de haber tomado ilegalmente la presidencia del Estado. Además, enfrenta al menos cinco procesos en la justicia ordinaria. Su defensa busca que sea procesada en un juicio de responsabilidades, pero la justicia le negó toda posibilidad.

En 2020 luego de dejar la Cámara de Senadores, Eva Copa calificó los sucesos de 2019 como una ‘transición constitucional forzada’. Sin embargo, dos días después cambió de opinión y aseguro que en 2019 hubo ‘un golpe de estado’.

Copa fue convocada a declarar en los juicios que le instauraron a la exmandataria y declaró ya como alcaldesa de El Alto. En abril de 2022 acudió a los tribunales y dijo que recibió llamadas de la presidenta del senado, Adriana Salvatierra para que renuncie, pero ya no mencionó el ‘golpe de estado’.

“Yo sé que por lo que voy a decir me van a panfletear mañana (lunes) pero, qué me gusta (de Jeanine Áñez), la consecuencia y la lealtad que uno tiene con uno misma, y eso es lo que ha demostrado y creo que eso nos caracteriza a muchas mujeres”, afirmó en la entrevista de la red RTP.