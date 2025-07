«Sin duda lo haremos»: Irán desvela nuevas perspectivas para el enriquecimiento de uranio

Fuente: https://actualidad.rt.com

Irán seguirá desarrollando su programa nuclear pacífico y continuará el enriquecimiento de uranio en función de sus necesidades y con arreglo a los tratados internacionales, declaró este martes Alaeddin Boroujerdi, miembro del Parlamento iraní.

En una entrevista con medios locales, Boroujerdi afirmó que Teherán se mantendrá trabajando en el enriquecimiento de uranio para fines no militares.

«Irán ha pagado un precio muy alto: nuestros científicos nucleares fueron asesinados, nuestras instalaciones nucleares fueron atacadas y, a partir de ahora, sin aceptar ninguna condición, es nuestro derecho legítimo -de acuerdo con los tratados internacionales- [vamos a] enriquecer uranio según nuestras necesidades», explicó.

En este contexto, sostuvo que posiblemente el país persa necesite lograr el enriquecimiento al 90 % para fines no militares, como «el combustible de los buques de gran calado». «Y sin duda lo haremos», aseguró el político. «Nuestra única línea roja es la fabricación de armas nucleares, que no solo está prohibida por nuestros compromisos en el marco del TNP [Tratado de No Proliferación Nuclear], sino que también ha sido declarada ilícita y haram por una fatua del líder supremo [el ayatolá Alí Jameneí]», agregó.

Por otra parte, criticó al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y reiteró que la República Islámica ha suspendido el acceso del OIEA a sus instalaciones nucleares.

La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, rechazó la solicitud del director del OIEA para visitar las instalaciones nucleares del país bombardeadas, confirmando la decisión de la asamblea legislativa nacional de cesar toda cooperación con la entidad.

«El Parlamento de Irán ha votado a favor de detener la colaboración con el OIEA hasta que se pueda garantizar la seguridad de nuestras actividades nucleares», escribió Araghchi en sus redes sociales. «El OIEA y su director general son plenamente responsables de esta sórdida situación. La insistencia de Rafael Grossi en visitar los sitios bombardeados con el pretexto de las salvaguardias carece de sentido y posiblemente incluso tenga intenciones malignas», agregó.

Este miércoles, la agencia Tasnim informó que ha entrado en vigor una ley que suspende la cooperación de Irán con el OIEA.