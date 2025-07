Sin rastros de la pareja de militares desaparecidos: Sus cosas siguen en la habitación que ocupaban

Lizeth Mollechica y Elmer Sandoval son las dos personas que están siendo buscadas desde el pasado 26 de junio, luego de que llegaran a Cochabamba para unos cursos a los que no llegaron a presentarse

Keiner Sejas M.

Fuente: Unitel

“El día martes en la noche y se ha venido aquí a la unidad para hacer la preparación, a un cuartito ha llegado con todas sus cosas y a mí el jueves en la mañana me avisaron que Lizeth no se presentó al CITE y cuando yo ya la llamé al celular ya estaba apagado, llamé a su camarada, a Elmer, él igual estaba apagado”, dijo la señora Elena en contacto con UNITEL.

Continúa la búsqueda de Lizeth Araceli Mollechica Nina y Elmer Sandoval Albarracín, dos jóvenes militares de los que se desconoce su paradero desde el pasado 26 de junio cuando salieron de una vivienda en Cochabamba y no retornaron más.

Asimismo indicó que ambos tenían que presentarse a ese curso en el CITE, pero de pronto desaparecieron ya que incluso todas las cosas que trajeron continúan en el cuarto que estaban ocupando.

“No hay ni rastros de mi hija, pero todas sus cosas con las que tenía que ir al CITE están en el cuarto. Llegó al cuartito de su camarada, de Elmer, ellos son novios, y ahí están sus cosas de los dos”, reveló.

Además, contó que su hija fue vista una última vez un día antes de que desapareciera completamente, pero nadie notó nada sospechoso.

“La última vez que la vieron a mi hija fue en la cancha el día miércoles en la tarde, una de sus camaradas la vio en ahí en la parada de Tarata, después ya no se sabe hasta el momento nada, no se comunican con el celular”, señaló.

Los familiares de ambos jóvenes militares llegaron hasta Cochabamba para poder ayudar con las investigaciones y saber sobre su paradero, por lo que piden ayuda a las autoridades para poder encontrarlos, ya que con el pasar de los días la desesperación por saber de ellos es más grande.

“Cuántos días ya está mi hija desaparecida y no sé dónde está, por favor yo les pediría a las personas que están viendo, si alguno la ha visto que me avisen por dónde está, ya no puedo más”, manifestó acongojada la mujer.

Personal de la Policía informó la pasada jornada que las diferentes unidades se encuentran desplegadas para dar con el paradero de ambos jóvenes.