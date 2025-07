«Somos un país soberano»: Chile responde ante amenazas de Trump a países que apoyan a los BRICS

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, minimizó la amenaza comercial que hizo el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien advirtió que impondrá aranceles del 10 % a los países que se alíen al grupo de los BRICS; sin embargo, recalcó que su país es «soberano» y define su relación internacional de forma «independiente».

«Es una referencia de carácter genérico, por cierto, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular, nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia. No quisiéramos especular sobre los alcances de ese tuit», dijo el canciller en declaraciones a la prensa en Río de Janeiro, en Brasil, a donde viajó para acompañar al mandatario chileno, Gabriel Boric, quien asistió como invitado a la cumbre de los BRICS.