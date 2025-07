«Teóricamente es posible»: Diputada alemana afirma que los hombres podrían llevar un embarazo

Fuente: https://actualidad.rt.com

La diputada alemana y copresidenta del partido Alianza 90/Los Verdes de Sajonia-Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, declaró la semana pasada que los hombres, «en teoría», podrían llevar un embarazo a término.

En una sesión parlamentaria, la política respondió a dos preguntas que le hizo un representante del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) sobre cuántos géneros hay y si los hombres pueden tener hijos.

«La respuesta a la primera pregunta es 42«, aseveró Sziborra-Seidlitz, provocando una ola de risas entre los legisladores presentes. «Sospechaba que no lo entenderían, por eso rara vez respondo a las preguntas de la AfD», replicó.

«Y la respuesta a la segunda pregunta podría incomodarles», sostuvo, afirmando que, «en teoría, un hombre puede llevar un embarazo dentro del peritoneo«. «El problema es que el peritoneo no tiene tan buen suministro de sangre como la placenta. Con menos flujo sanguíneo, el niño probablemente no sobreviviría. Teóricamente es posible, pero en la práctica no se debería intentar», concluyó.

A principios de julio, el canciller del país, Friedrich Merz, aprobó la decisión del Bundestag de retirar la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGBT*, de su edificio. En ese entonces, manifestó que la bandera puede ondear en la entidad solamente un día al año, el 17 de mayo, cuando se celebra el Día Internacional contra la Homofobia.

«En el Parlamento alemán, no colgamos cualquier bandera todos los días», argumentó, señalando que todo ciudadano puede izar una bandera frente a su puerta, pero «el Bundestag no es una carpa de circo«.