Testigo clave de la crisis 2019: “Yo nunca hablé de golpe, jamás dije que Añez, Camacho y Pumari han cometido ese delito”

El juicio por la crisis política de 2019 está en curso. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico, Marco Pumari, permanecer recluidos.







Fuente: Unitel

En el marco de la investigación del caso crisis política de 2019, el denominado testigo clave señaló que su declaración informativa fue usada en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez, y el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari.

“En ese momento, yo nunca hablé de golpe de Estado, me han catalogado testigo clave, solo para ponerme en la vitrina y me destruyan las personas. La declaración que yo he dado, no daba para aprehenderlos a estos señores y los han aprehendido”, dijo Antonio de la Fuente, en contacto con UNITEL.

[Foto RRSS ] / Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, y Jeanine Añez, en el inicio del juicio ordinario

Además, el testigo negó que en su declaración informativa haya implicado de forma directa a Camacho, Añez y Pumari, quienes actualmente están recluidos en distintos penales de La Paz y Potosí.

“Yo jamás he dicho, la señora Añez ha cometido este delito, el señor Camacho ha cometido este delito, el señor Pumari cometió ese delito, eso es falso, y el fiscal Mejillones, miente”, dijo.

Además, el testigo señaló que aparentemente no hubo sustento jurídico para aprehender a los investigados y posteriormente procesarlos por la vía ordinaria.

En pasados días, Añez exigió a la Fiscalía General que inicie una investigación por las declaraciones que realizó el testigo clave. La exmandataria señaló que esas declaraciones fueron falsas o manipuladas por uno de los fiscales que investiga el caso.