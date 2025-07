Tras detectar “muchas vulneraciones”, vocal Vargas pedirá al Sifde informe sobre campañas electorales

El vocal Francisco Vargas dijo que identificó varias vulneraciones al reglamento de campaña y propaganda electoral, por lo que pedirá un informe al Sifde, la oficina encargada de hacer el monitoreo

Francisco Vargas, vocal del TSE, este jueves. Foto: Brújula Digital

Fuente: Brújula Digital

Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que detectó “muchas vulneraciones” al reglamento de campaña y propaganda electoral, por parte de organizaciones políticas, por lo que la próxima semana pedirá un informe al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) sobre el monitoreo que debe realizar.

La autoridad electoral respondió de esa forma a la consulta sobre la existencia de páginas virtuales destinadas a realizar una “guerra sucia” en contra de candidatos electorales, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto.

“Hay una instancia por ley que tiene que monitorear la propaganda y campaña electoral, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, que es el SIFDE. A mí, acá voy a ser autocritico, me sorprende porque yo he identificado muchas vulneraciones al reglamento y no sé si los tribunales (departamentales) están procediendo como corresponde, pero debería el Sifde actuar”, afirmó en una conferencia de prensa.

Con ese antecedente, Vargas anunció que la próxima semana pedirá a la Sala Plena del TSE un informe sobre las “actuaciones” en estos casos.

Vargas recordó que el reglamento de campaña y propaganda electoral fija sanciones para vulneraciones a esta norma, las mismas que van desde multas de 20 a 30 salarios mínimos nacionales.

Explicó que una vez que el Sifde identifique vulneraciones al reglamento, en campañas o propagandas electorales, debe enviar el informe al tribunal electoral departamental respectivo, para que esta instancia lo remita a un juez electoral, quien deberá establecer si hubo o no delito y dictar una sanción, en caso de que corresponda.

También señaló que el Sifde y las instancias de fiscalización deben llevar adelante la auditoría a los gastos en campañas electorales de las organizaciones políticas. En este caso, acotó, se debe cruzar la información sobre gastos que proporcionen los frentes políticos con los datos que tengan los medios de comunicación tradicionales o digitales.