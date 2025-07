Trump confirmó que este lunes se enviarán las primeras notificaciones sobre los aranceles aplicados a países sin acuerdo

El plazo de gracia concedido por Washington expira esta semana y los socios que no lleguen a un entendimiento verán restablecidas las tarifas previas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzará a enviar este lunes 7 de julio las primeras cartas informativas a socios comerciales sobre la imposición de aranceles o sobre los acuerdos bilaterales alcanzados. La acción se produce en el marco de una cuenta regresiva hacia el 1 de agosto, fecha en la que entrarán en vigor los gravámenes para los países que no hayan logrado cerrar un acuerdo con Washington.

“Me complace anunciar que las cartas sobre los aranceles de Estados Unidos, y/o acuerdos, con varios países de todo el mundo se entregarán a partir de las 12:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) del lunes 7 de julio”, publicó Trump en su cuenta oficial en la red Truth Social.

El mandatario explicó que ya ha firmado cerca de una docena de estas cartas. “Creo que tendremos a la mayoría de los países listos para el 9 de julio, ya sea una carta o un acuerdo”, declaró Trump ante la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg. “También hemos hecho tratos, así que vamos a tener una combinación de cartas y se han hecho algunos tratos”, añadió.

Los aranceles fueron anunciados inicialmente el 2 de abril, con tarifas significativamente elevadas para varias economías. Sin embargo, el gobierno estadounidense suspendió temporalmente su aplicación y otorgó una prórroga de 90 días para permitir negociaciones. Ese plazo concluye el 9 de julio.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que las tarifas comenzarán a aplicarse el 1 de agosto. “Los aranceles entran en vigor el 1 de agosto, pero el presidente está estableciendo las tarifas y los acuerdos en este momento”, señaló Lutnick, que acompañó a Trump durante sus declaraciones en Nueva Jersey.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la cadena CNN que las próximas 72 horas serían determinantes. “En las cartas diremos (a los países) que si ustedes no aceleran la situación, el 1 de agosto volverán a su nivel arancelario del 2 de abril”, afirmó. Según Bessent, esto “no se trata de una nueva fecha límite”, sino de la implementación efectiva de una política previamente anunciada.

“Estamos diciendo que es lo que ocurrirá. Si quiere acelerar las cosas, adelante. Si quiere regresar a las anteriores tasas, es su elección”, explicó el funcionario, y subrayó que el objetivo es ejercer máxima presión para lograr resultados. Como ejemplo, mencionó a la Unión Europea, que según dijo “está haciendo grandes progresos”.

Hasta ahora, solo el Reino Unido y Vietnam han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos que evitan la imposición de estas nuevas tarifas. Con China, Washington ha pactado una tregua temporal que implica una reducción de los aranceles más altos, que en algunos casos superaban el 100 %.

Según Bessent, el gobierno estadounidense está “cerca de varios acuerdos”, aunque no detalló con qué países. No obstante, confirmó que naciones como Taiwán o la propia Unión Europea están entre los potenciales afectados si no se llega a un pacto antes de la fecha límite.

El 1 de agosto se activarán los aranceles de forma automática para todos aquellos países que no hayan alcanzado un entendimiento comercial con Washington. Las cartas que se enviarán a partir del lunes funcionarán como notificaciones formales de que los términos están definidos y las condiciones, fijadas.

El proceso forma parte de una estrategia impulsada por Trump para revisar las condiciones de comercio internacional y reducir lo que considera un desequilibrio crónico en la balanza comercial estadounidense. Según la Casa Blanca, el enfoque busca fortalecer la posición negociadora de EEUU y lograr acuerdos bilaterales más favorables.