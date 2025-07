Ucrania busca que la mitad del armamento usado en la guerra contra Rusia sea de producción nacional

Fuente: Infobae.com

El gobierno de Ucrania anunció este sábado el objetivo de aumentar la cuota de armas de fabricación local, del actual 40% al 50% de todo el material empleado por las Fuerzas Armadas en el frente, según informó el ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal. El incremento en la producción armamentística nacional es considerado una prioridad esencial para resistir la invasión rusa, tras una reunión de Shmyhal con German Smetanin, ministro saliente de Industrias Estratégicas.

El cambio en la estrategia de producción coincide con la entrega, por parte de Australia, del primer lote de 49 tanques M1A1 Abrams comprometidos en octubre del año pasado. “Australia ha entregado su primer lote de tanques M1A1 Abrams a Ucrania. La mayoría de los tanques entregados ya están en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El último lote llegará en los próximos meses”, notificó Shmyhal. El suministro de blindados se integra en un paquete de ayuda de 245 millones de dólares (210 millones de euros), como parte de un apoyo total de 1.500 millones de dólares (1.290 millones de euros) desde el inicio de la guerra. “Agradecemos al Gobierno australiano su firme apoyo y determinación para apoyar a Ucrania en estos momentos difíciles”, expresó el ministro.

A nivel interno, la reorganización no ha significado una ruptura con el pasado, ya que Zelensky continúa depositando su confianza en figuras consideradas efectivas y leales durante la guerra, que ya entra en su cuarto año. El presidente presentó su propuesta para reemplazar al hasta entonces primer ministro, Denys Shmyhal, quien, tras presentar su renuncia, fue designado ministro de Defensa, según el portal del Parlamento ucraniano. Shmyhal es el jefe de gobierno con más años consecutivos en el cargo en la historia contemporánea del país, habiendo sido nombrado el 4 de marzo de 2020 y renunciado el pasado martes.

Soldados ucranianos reparan un obús autopropulsado en la región de Zaporizhzhia (Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)