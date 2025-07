“Un migrante intentó ‘comerse a sí mismo’ durante un vuelo de deportación”: la impactante revelación de Kristi Noem

De acuerdo con estimaciones de The New York Times, el “Alligator Alcatraz” tendrá un costo de mantenimiento anual de 450 millones de dólares, que podrán ser reembolsados a través de FEMA. El costo incluyó no solo la edificación de estructuras, sino también la adaptación de accesos y la instalación de sistemas avanzados de vigilancia. Se espera que cuando la construcción termine, el centro de detención, que tiene como sede una pista aérea abandonada, cuente con hasta 5.000 camas para albergar a migrantes detenidos.

El “Alligator Alcatraz” es parte del endurecimiento de las políticas migratorias

El «Alligator Alcatraz» contará con camas para 5.000 migrantes. (REUTERS/Evelyn Hockstein) El «Alligator Alcatraz» contará con camas para 5.000 migrantes. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante la visita, Noem sostuvo que el centro jugará un papel fundamental en la remoción de migrantes que, aseguró, rehúsan cumplir las órdenes de salida voluntaria, así como de quienes son detenidos por violar leyes federales o estatales mientras residen sin autorización legal en Estados Unidos. El operativo forma parte de la estrategia nacional para aumentar la capacidad de detención de migrantes a la espera de deportación.

La secretaria Kristi Noem afirmó que su departamento trabaja conjuntamente con otras agencias, como el cuerpo de Alguaciles Federales (U.S. Marshals), para identificar y procesar a los individuos con antecedentes criminales. De acuerdo con sus declaraciones, los operativos buscan apartar de las calles a delincuentes peligrosos, a quienes describe como personas que “no deberían convivir con los niños ni las familias estadounidenses”.

Durante la conferencia en el centro de detención temporal, Kristi Noem mostró un folleto dirigido a migrantes sin documentos, animándolos a optar por la autodeterminación para evitar ser detenidos y procesados en estos centros. Hasta ahora, el número de personas retenidas por autoridades federales de inmigración ha ascendido hasta aproximadamente 55.000 durante la actual administración, en contraste con los 40.000 detenidos al final de la presidencia anterior, según cifras publicadas por The New York Times.