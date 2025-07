Urgidos por puntos: Nacional y Real Oruro, cara a cara en la Villa Imperial

Ambos equipos están igualados en puntos y llegan necesitados de sumar para salir del fondo de la tabla. El duelo podría marcar el regreso oficial del goleador Tommy Tobar.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Este lunes, a partir de las 18:00, Nacional Potosí recibirá a Real Oruro en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del torneo “todos contra todos” de la División Profesional. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en la máxima categoría del fútbol boliviano.

El duelo representa el sexto partido disputado de la jornada 14, que aún no se completa debido a la postergación de dos compromisos. El San Antonio vs. Bolívar fue reprogramado por la participación de ambos clubes en los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el Aurora vs. Blooming no se jugó debido a trabajos de mantenimiento en el estadio Félix Capriles.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto al encuentro en la Villa Imperial, se perfila como un cruce clave entre dos equipos que pelean por salir del fondo de la tabla. Nacional Potosí y Real Oruro suman 11 unidades cada uno, aunque el conjunto potosino tiene dos partidos menos, ante Oriente Petrolero y FC Universitario, lo que le otorga una leve ventaja en cuanto a proyección.

Una de las principales novedades en Nacional será la posible reaparición del delantero colombiano Tommy Tobar, goleador histórico del club, quien retornó al equipo tras un año y medio de ausencia. Su ingreso genera expectativa entre la hinchada, que espera que su experiencia y capacidad goleadora ayuden a revertir la mala racha.

El compromiso será dirigido por el árbitro Juan Carlos Huanca, acompañado en las bandas por Daniel Pons y Teddy Vidaurre. En la sala del VAR estará Wilma Balderrama, quien tendrá la responsabilidad de supervisar las jugadas polémicas de un encuentro que promete ser intenso.