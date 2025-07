Verificativo defensorial evidencia escasez de medicamentos en la farmacia del hospital de clínicas en La Paz

En cumplimiento al mandato de la Defensoría del Pueblo de precautelar el derecho a la salud, profesionales de la Delegación defensorial de La Paz verificaron este martes el abastecimiento de medicamentos en el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz ante reclamos de pacientes que reciben un mínimo porcentaje de lo requerido.

Fuente: UCOM/DDDLP

“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, nos constituimos en el Hospital de Clínicas para conocer la situación del abastecimiento de medicamentos, para ello tomamos contacto con la jefatura de farmacias del nosocomio donde se informó de la falta de medicamentos debido a eventualidades que surgen en la adquisición por la declaratoria de presentaciones desiertas en los procesos, atribuida a la fluctuación de precios por la escasez del dólar” informó Fabiola Flores, profesional de Servicio al Pueblo.

la falta de medicamentos afecta a pacientes de las unidades de Salud Mental y Neurología y del Sistema Único de Salud (SUS) quienes, al ser consultados durante el verificativo, indicaron que del total de medicamentos necesarios para sus tratamientos médicos sólo obtienen el 20 por ciento en la mayoría de los casos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Mi mamá fue operada, su médico tratante nos pidió 12 medicamentos, pero en la farmacia sólo me entregaron 2 y me indicaron que los otros 10 debemos comprarlos, pero nosotros no tenemos recursos ya que venimos de provincia”, relató la hija de una paciente de Oncología Quirúrgica.

Al respecto, la jefa de farmacias del Hospital de Clínicas, Pilar Limachi, explicó que actualmente se están adquiriendo medicamentos mediante compras menores pero que hay pocas empresas que se presentan a los procesos.

“Los procesos que estamos remitiendo están siendo declarados desiertos por diversos motivos como precios referenciales, inexistencia en los stocks de las empresas y la variación en el precio principalmente. Esto nos genera demora en las compras mayores ya que debemos iniciar nuevamente los requerimientos, entre los medicamentos de mayor demanda están: la amitriptilina, carbamazepina, clorpromacina y metadona; por lo que, como medida de contingencia se está realizando la compra de un stock menor a efecto de no dejar sin abastecimiento a los pacientes”, preciso Limachi.

Según el reporte defensorial del verificativo realizado, de acuerdo a consultas hechas al personal de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (AGEMED), dependiente del Ministerio de salud y Deportes, se asumen medidas de emergencia como la emisión de actualizaciones en los precios referenciales de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME) que incluye 780 ítems; reuniones permanentes con empresas proveedoras para conocer sus dificultades en la importación de fármacos; además de consultas con instituciones intervinientes en la producción e importación de medicamentos.

“Ante este panorama la Defensoría del Pueblo continuará con las acciones de incidencia en los establecimientos de salud a efecto de que se proporcione la mayor cantidad de medicamentos requeridos por la población que necesita estar informada al respecto”, finalizó la profesional defensorial Flores.

La Defensoría del Pueblo tiene habilitados los números de contacto: 800 10 8004 (línea gratuita) y 67007644 (Delegación Defensorial de La Paz) para recibir denuncias sobre vulneración de derechos humanos.