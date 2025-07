Viceministro Silva sobre tiktoker: A través de la libertad de expresión se comenten excesos

Pese a reconocer que la falta de dólares es una realidad, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, sostuvo que a veces por la libertad de expresión se comente ciertos excesos que pueden terminar en la comisión de un delito, a propósito de la aprehensión de Juan Carlos Villafuerte, el tiktoker detenido por referirse al tema financiero.

“Hay que fijar bien los límites, la libertad de expresión está garantizada en la Constitución Política del Estado, pero a veces a través de la libertad de expresión se cometen ciertos excesos que pueden concluir en la comisión de un delito”, sostuvo Silva, al evocar a la declaración de Ruth Nina que amenazó con contar muertos y no votos el 17 de agosto.

No obstante, Silva manifestó en declaraciones a los medios de comunicación que “no se puede censurar, procesar y castigar a aquellas personas que a través de tik tok hacen conocer su pensamiento o su forma de ver la realidad”.

Asimismo, reconoció que la falta de dólares en el país es una realidad que “todos conocemos y todos sentimos”. Sin embargo, responsabilizó de esa situación a las actuaciones políticas que han provocado la ausencia, la dificultad o la falta de liquidez de la divisa norteamericana.

Siguiendo el discurso del Gobierno, el viceministro responsabilizó a la Asamblea Legislativa Plurinacional por no aprobar los créditos, dijo que no se hubieran enfrentado estos problemas si no se hubiera generado el “juego político para asfixiar al Gobierno”.

Los analistas desde 2014, han alertado al gobierno de Evo Morales, del que Luis Arce fue ministro de Economía, que no se estaban tomando las medidas necesarias respecto a los gastos públicos, la baja producción de gas y por tanto las exportaciones.

