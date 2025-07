Vocero de Rodrigo Paz denuncia intento de invisibilizar su candidatura en foros políticos

Ricardo Rada afirma que continuarán con las protestas si continúa la actitud de las instituciones cruceñas de no invitar a quien considera el único candidato de renovación de la política nacional.

La exclusión del candidato presidencial Rodrigo Paz de los principales foros políticos organizados por instituciones empresariales cruceñas ha generado un fuerte reclamo por parte de su equipo de campaña, que acusa una ‘intencionalidad sistemática’ de ciertos grupos de poder para bloquear la visibilidad mediática y política del senador tarijeño de cara a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto.

Ricardo Rada, vocero de campaña de Paz en Santa Cruz, denunció que el aspirante presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue marginado nuevamente, esta vez del foro organizado por la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) que se llevó a cabo la pasada jornada, pese a que en las encuestas de intención de voto está por encima de otros postulantes que sí fueron convocados, incluso de algunos que ni siquiera asistieron al evento.

El vocero también apuntó a una supuesta negativa anticipada por parte de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) para invitar a Paz a su próximo foro electoral, lo que consideró un atentado contra el pluralismo democrático; en ese sentido, informó que llevará una carta formal para exigir su inclusión en el evento, debido a que el postulante del PDC representa la renovación en la política nacional ‘y no hay excusa válida para excluirlo’.

“Ya pasó en el foro de la CAO que invitaron a ciertos candidatos presidentes y encima les faltan el respeto no yendo, después invitan a un debate a ciertos candidatos que están por debajo del porcentaje de Rodrigo, a Rodrigo no lo invitan. Ahora vino este foro de CADEX, de igual forma no lo invitan y se hacen faltar el respeto nuevamente; de cuatro que invitan, solamente uno va; tenemos entendido que también se viene el foro de CAINCO donde tampoco estarían considerando invitarlo”, reclamó.

‘No permitiremos que invisibilicen a nuestro candidato’, reclamó Rada, tras justificar la protesta protagonizada por seguidores de Paz que desplegaron una pancarta en el foro para exigir su comparecencia en este tipo de espacios; en la oportunidad, se levantaron dos personas y extendieron el cartel con un mensaje que decía: “para invitar al candidato Rodrigo Paz a foros y debates, comunicarse con el celular 61356466. El acto no pasó desapercibido y recibió el aplauso de varios asistentes.

“Al único candidato renovador que logró estar en la papeleta, que logró habilitarse, están haciendo esta camarilla, le están haciendo como decimos vulgarmente gata parida para no invitarlo, eso causa indignación porque detrás de la candidatura de Rodrigo Paz hay muchos jóvenes que somos parte de la renovación. Fueron (al foro) y expresaron su malestar, su enojo, porque está después de Manfred, según las encuestas que han sido publicadas por algunos medios”, puntualizó.

Rada también cuestionó la participación de la candidata Mariana Prado en el evento, calificando su presencia como un acto de provocación a Santa Cruz. “Vino a insultar al departamento, a decir que hubo un golpe cuando ella representa al centralismo que se llevó preso a nuestro gobernador”, declaró, en alusión a la detención preventiva que cumple Luis Fernando Camacho en el centro penitenciario Chonchocoro por el caso ‘Golpe I’.

Rodrigo Paz, exalcalde de Tarija y actual postulante presidencial, ha mostrado un crecimiento sostenido en diversas encuestas publicadas en el mes de junio, al pasar de un 4,3%, en un estudio presentado el 1 de junio a 6,4% de intención de voto en el que fue dado a conocer el pasado 29 del mismo mes; en consecuencia, su equipo resalta que, pese a estar por encima de candidatos como el alcalde cruceño Johnny Fernández y el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha sido sistemáticamente excluido de espacios de debate y exposición.

“Lo que pasa es que ellos saben que, como la gente popular, la gente humilde se está decepcionando de Andrónico, va a ir a la opción más cercana, la opción que tenga propuestas reales y que ha escuchado a la gente y ha recorrido el país, ¿quién es esa opción? Rodrigo Paz, pero no quieren dar cabida; es lamentable, es triste que Santa Cruz, tierra de la libertad, tierra de la democracia, tierra que nos gusta expresarnos y no nos gusta que lo callen a ninguno, tenga instituciones, tenga gente, tenga liderazgo, que se presten a esta cochinera”, exclamó.

La protesta en el foro de CADEX no será la última y el equipo de campaña de Paz advirtió que continuará con expresar su descontento si la exclusión persiste. “Si tenemos que hacer pancartas más grandes y colgarlas desde la Torre de Caínco para que lo inviten, lo vamos a hacer, porque repito, no puede ser que hayan instituciones, no puede ser que hayan liderazgos cruceños que se presten a invitar a candidatos que han sido verdugos de Santa Cruz, que han cortado las exportaciones, que se han llevado al gobernador, los invitan a ellos antes que invitar a un candidato de renovación”, espetó.