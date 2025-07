WP: Trump le dijo a Zelenski que Ucrania debería pasar a la ofensiva contra Rusia

Fuente: https://actualidad.rt.com

Funcionarios ucranianos han calificado de positiva la conversación telefónica de principios de julio entre el presidente estadounidense, Donald Trump y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, durante la cual, según un funcionario ucraniano familiarizado con la conversación, el mandatario estadounidense afirmó que Kiev debería pasar a la ofensiva, recoge The Washington Post.

El jefe de la Oficina de Zelenski, Andréi Yermak, aseguró que la llamada fue tan positiva desde la perspectiva de Ucrania que los pilló por sorpresa. «Vaya, esa fue la mejor llamada que hemos tenido con él», aseguró.

Algunos funcionarios ucranianos, que hablaron con el medio en condición de anonimato, señalaron cambios drásticos en la relación Trump–Zelenski, después del acalorado intercambio de gritos en febrero en el Despacho Oval, que terminó con la expulsión de Zelenski de la Casa Blanca.

Según las declaraciones, la conversación del 4 de julio llevó al mandatario estadounidense a proponer la compra por parte de Europa de miles de millones de dólares en armas para Ucrania. Ese cambio fue el resultado de meses de colaboración de aliados europeos y republicanos en EE.UU., que aconsejaron a Zelenski sobre cómo recuperar la confianza de Trump, sugiriendo estrategias de comunicación específicas, incluido el uso de lenguaje de transacción y adulación.

En este sentido, aseguran que Zelenski se benefició de la «decepción» de Trump con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en lo que refiere a la búsqueda de la paz en el conflicto ucraniano, lamentando no haber podido poner fin a las hostilidades y no haber conseguido un acuerdo hace dos meses.

Este cambio en la relación entre el mandatario estadounidense y Zelenski aseguró el flujo de armamento de EE.UU. a Ucrania, que el líder del régimen de Kiev describe como una victoria.

En la llamada del 4 de julio, el mandatario estadounidense sugirió que Ucrania debería adoptar una postura ofensiva, ya que no cambiaría el curso de la guerra defendiéndose, según un funcionario ucraniano. Trump habría preguntado sobre la posibilidad de bombardear Moscú o San Petersburgo, a lo que Zelenski respondió que, con las armas adecuadas, podría hacerlo.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema esta semana, Trump aseguró que Ucrania no debería atacar Moscú y que no proporcionaría armamento de largo alcance que permitiera este tipo de ataques. Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que Trump había preguntado a Zelenski sobre la posibilidad de que Ucrania atacara territorio ruso para obtener información y no estaba promoviendo esos ataques, y que la pregunta fue malinterpretada y sacada de contexto.

A principios de esta semana, Trump anunció que su Administración ha llegado a un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares al régimen de Kiev que va a ser costeado por las naciones del bloque comunitario. Por otro lado, advirtió que si Rusia y Ucrania no logran concertar un acuerdo de paz en 50 días —el ultimátum que dio a Moscú el lunes— «será muy malo«. «Los aranceles van a continuar y otras sanciones también», aseguró el mandatario, refiriéndose a su amenaza de imponer aranceles secundarios de hasta el 100 % a los socios comerciales de Rusia.

Declaraciones «bastante serias»

Desde el Kremlin describieron las amenazas de Washington como «bastante serias», resaltando que Moscú mantiene su disposición de seguir construyendo un diálogo con Kiev.

«Las declaraciones del presidente de EE.UU. son bastante serias, algo en ellas está dirigido personalmente al presidente [Vladímir] Putin. Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington», declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En la misma línea, aseveró que, por ahora, se puede decir «con toda certeza» que tales decisiones que se toman tanto en Washington como en los países de la OTAN y en Bruselas son percibidas por la parte ucraniana no como una señal de paz, sino como una señal para continuar el conflicto.

«Aquí me gustaría repetir que hemos declarado en reiteradas ocasiones, a varios niveles, incluso al más alto, que esperamos las propuestas de la parte ucraniana sobre los plazos de la celebración de la tercera ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas», enfatizó Peskov.

Asimismo, resaltó que Moscú mantiene su disposición a seguir construyendo un diálogo con Kiev, mientras este todavía no ha hecho ninguna propuesta al respecto.