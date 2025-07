YPFB admite que faltará gas en 2028 si el nuevo Gobierno no explora

Armin Dorgathen, presidente de la estatal dijo que si el nuevo Gobierno no sigue con los proyectos exploratorios el país tendrá problemas en el suministro de gas natural. Detalló que deja una nueva cuenca petrolera en el país

Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: eldeber.com.bo

En declaraciones con Bolivia TV — un medio estatal — el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen, aseguró que no podía garantizar el abastecimiento de gas natural, si el nuevo gobierno (que debe ser elegido el 17 de agosto) no continúa el plan de exploración que actualmente está ejecutando la administración de Luis Arce Catacora.

“No puedo asegurar que en 2028 no habrá crisis si no se hace nada. Pero puedo asegurar que, si se continúa el plan actual, no habrá escasez de gas ni necesidad de importar”, afirmó.

Las declaraciones del ejecutivo surgen en respuesta a publicaciones como la de la Fundación Jubileo, que advierten una caída del 54% en la producción de gas desde 2014 y proyectan que Bolivia podría necesitar importar gas natural para alimentar sus termoeléctricas en el corto o mediano plazo.

“Si el gobierno que venga decide que YPFB ya no explore ni invierta, y se vuelve al modelo de las transnacionales donde solo mirábamos y administrábamos contratos, ahí sí puede haber una crisis energética. Pero si continúa este plan, no debería haber ningún problema”, remarcó.

Dos nuevas cuencas

Dorgathen explicó que Bolivia ya ha descubierto dos nuevas cuencas hidrocarburíferas: el Subandino Norte y la zona de Mayaya, donde se han perforado varios pozos y se está en fase de delimitación. En palabras del titular de YPFB, “ya hicimos el descubrimiento, ahora falta la etapa de producción”, que podría comenzar en dos años si no se interrumpen los trabajos.

En paralelo, destacó que ya se revirtió la caída de la producción de petróleo, que llegó a su punto más bajo en 2023 con 2.800 barriles por día. En 2025, la cifra ya supera los 3.100 barriles.

“La curva de petróleo ya la revertimos. La de gas puede revertirse en 2027 o 2028 si se continúa invirtiendo. Ese es el legado que estamos dejando”, indicó.

Dorgathen subrayó que los tiempos en hidrocarburos no son como en obras civiles.

“Explorar y poner en producción toma entre cinco y siete años. Por eso empezamos en 2021. En 2027 deberíamos ver resultados. Pero si se paraliza todo en 2026, no habrá producción nueva en 2028”, sostuvo.

En este contexto, defendió el plan de exploración que la estatal ejecuta desde 2021 y aseguró que la producción de gas podría comenzar a recuperarse a partir de 2027, siempre que el próximo gobierno no frene el rumbo trazado.

“Hablar de que en 2026 no habrá gas es absolutamente falso. Pero si en 2026 se abandona la exploración, entonces sí podríamos tener problemas en 2028 o incluso una crisis en 2030 o 2031”, señaló.

Datos

Según datos de la propia YPFB, la producción de gas natural cayó un 54% entre 2014 y 2024. Esa caída afecta no solo las exportaciones, sino también el abastecimiento interno de combustibles líquidos, ya que una parte del diésel y la gasolina se produce a partir del condensado que se extrae junto al gas.

Frente a este panorama, YPFB inició en 2021 un nuevo ciclo exploratorio. Ya se perforaron pozos en Remanso y Montecristo, además de trabajos en Mayaya, donde la estatal busca consolidar un segundo polo de desarrollo energético.

“El sector hidrocarburos no se mueve en plazos políticos. Se necesita entre cinco y siete años para obtener resultados desde que se inicia la exploración. Por eso, quien gobierne después de 2025 va a cosechar o desechar lo que hemos sembrado desde hace cuatro años”, sentenció Dorgathen.

Análisis

En este contexto, el exministro Álvaro Ríos, cuestionó a la estatal YPFB y el actual Gobierno por no aprovechar los años de bonanza del gas natural.

“No han dejado absolutamente nada. Lo que están haciendo ahora es un sinceramiento porque ya están de salida. No les queda otra que decir la verdad”, disparó.

En su diagnóstico, el país se encuentra ante un escenario de “desabastecimiento energético” provocado por años de desinversión y falta de exploración.

“Hace cuatro o cinco años que sabemos que en 2028 vamos a dejar de exportar gas y vamos a comenzar a importar, porque en los últimos 15 años la exploración ha sido prácticamente nula”, dijo.

El exministro cuestionó específicamente el supuesto descubrimiento de Mayaya, una de las “cuencas nuevas” que Dorgathen presentó como parte de la solución estructural para revertir la caída en la producción de gas.

“Mayaya no existe. No es un descubrimiento, es apenas un pozo estratigráfico, perforado con vistas a un futuro incierto. Ni siquiera se ha hecho una prueba de duración a largo plazo”, señaló Ríos, quien considera que el gobierno busca “exagerar técnicamente” para dejar una supuesta herencia y luego culpar al siguiente gobierno de la crisis.

Ríos también denunció que Bolivia importa ya el 90% del diésel, el 60% de la gasolina y comenzó a importar GLP, algo que hasta hace pocos años parecía impensable en un país que fue exportador neto de energía. “YPFB llegó a perforar un pozo por año. No hay inversión real”, dijo.