“YPFB fracasó”: Transportistas piden que privados importen combustible

Desde el sector del transporte acusan a YPFB de haber fallado en el suministro y proponen que empresas privadas asuman la importación para evitar mayores perjuicios.

Naira Menacho

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de un conductor de flota que esperaba cargar combustible en un surtidor de la capital cruceña. Al respecto, el representante del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, lamentó el hecho y sostuvo que, si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no puede abastecer la demanda interna, debe permitirse que el sector privado comercialice combustible.

“Es posible liberar la importación del combustible sin el monopolio ni la intervención de Yacimientos. YPFB se aplazó, ya no está en condiciones de abastecer a Bolivia, entonces tenemos que acudir a los privados”, afirmó.

Gutiérrez señaló que, como sector, han presentado propuestas concretas al Gobierno para asegurar el abastecimiento, subrayando que necesitan el combustible “sí o sí” para trabajar.

“Existen soluciones. Si no se levanta la subvención de manera gradual, se puede liberar la importación de combustible. Al final, siempre lo hemos dicho: a cualquier precio, necesitamos combustible en Bolivia. No estamos pidiendo bonos, solo queremos trabajar”, enfatizó.

“Si son incompetentes, es hora de irse”

Por su parte, el director de la Cámara de Transporte del Oriente, Erland Melgar, cuestionó duramente al Gobierno y a la administración de YPFB, señalando que, si no tienen la capacidad de resolver la crisis, deberían dar un paso al costado.

“Denunciamos la inacción del Gobierno nacional. Ahora el presidente sale a decir que no hay condiciones, aunque salgan los créditos. Si son incompetentes, es hora de irse. Sean dignos: váyanse si no pueden hacer las cosas, pero no nos pongan en zozobra”, expresó.