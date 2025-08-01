800 candidaturas deben ser sustituidas, sigue el misterio sobre el vicepresidencial de Jhonny

El vocal del TSE, Tahuichi advirtió que más de 800 candidaturas podrían ser sustituidas hasta la media noche de este miércoles, generando incertidumbre y desinformación entre los votantes

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, en conferencia. Foto: Archivo ABI

A pocos días de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que más de 800 candidaturas podrían ser sustituidas hasta la media noche de este miércoles, generando incertidumbre y desinformación entre los votantes. Entre los casos más llamativos, aún se desconoce quién será el candidato a la vicepresidencia que acompañará a Jhonny Fernández, líder de la alianza La Fuerza del Pueblo.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, lamentó que muchos electores llegarán a las urnas “con bastante desinformación” debido a que varios frentes políticos solo presentarán a sus nuevos postulantes esta semana. “Esto está mal, no debería ocurrir porque los bolivianos necesitan un voto informado”, cuestionó.

Según el vocal, esta situación obedece a “cálculos políticos” que retrasan las definiciones. La Fuerza del Pueblo, por ejemplo, debe reemplazar a su candidato a vicepresidente, inhabilitado por el TSE, así como a otros 190 postulantes. En el Partido Demócrata Cristiano hay 124 sustituciones pendientes, y en Acción Democrática Nacional, 202.

El plazo para realizar reemplazos vence este miércoles 13 de agosto a las 23:59, conforme establece la Ley 026 del Régimen Electoral. Una vez inscritos, los nuevos candidatos no podrán ser impugnados, y la lista final se publicará el sábado 16 de agosto, un día antes de los comicios.

Quispe adelantó que “el país amanecerá el jueves con sorpresas” y que algunos nombres inesperados podrían aparecer en las papeletas. En el caso de la fórmula presidencial de Jhonny Fernández, se han barajado posibles acompañantes como Leopoldo Chui, Evo Morales e incluso Evaliz Morales, aunque el alcalde cruceño mantiene el secreto.

El vocal electoral también señaló que la actual normativa, que permite sustituciones hasta 72 horas antes de la votación, debería reformarse para que todas las candidaturas estén definidas antes de la impresión de las papeletas.

A esta situación se suman otros riesgos para el proceso electoral: la ausencia de una ley de preclusión, más de 10 recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para frenar o suspender las elecciones, y 40 solicitudes de inhabilitación que incluyen a cinco candidatos presidenciales.

El TSE registró inicialmente 3.290 postulaciones de diez organizaciones políticas; 1.180 fueron habilitadas y 2.104 inhabilitadas, muchas de las cuales están en proceso de reemplazo.

