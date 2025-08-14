¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este jueves, 14 de agosto en Bolivia?

Nuevas variaciones en el dólar paralelo se registran en esta jornada, informan plataformas digitales en Bolivia.

Jhovana Cahuasa

Según datos emitidos este jueves 14 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de 13.57 (BOB), y un precio de compra de 13.56 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, y un leve descenso en la venta ya que el dólar paralelo se registraba la pasada jornada de miércoles, 13.62 (BOB), y en esta jornada se registra en 13.57 (BOB).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En tanto para la compra se mantiene la cifra, la pasada jornada registró 13.56 (BOB) y hoy también registra en 13.56 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este jueves una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.56 (BOB), y 13.43 (BOB), para la venta.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar Blue