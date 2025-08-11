¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este lunes, 11 de agosto en Bolivia?

Según datos emitidos este lunes 11 agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de 13.44 (BOB), y un precio de compra de 13.40 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, y un leve ascenso ya que el dólar paralelo se registraba la pasada jornada de domingo, a la venta en 13.33 (BOB), y en esta jornada se registra en 13.44 (BOB).

En tanto para la compra la pasada jornada registró 13.24 (BOB) y hoy se registra en 13.40 (BOB), mostrando un leve ascenso tanto para la compra, como para la venta.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este lunes una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.42 (BOB), y 13.29 (BOB), para la venta.

Cotización dólar paralelo

Cotización dólar Blue