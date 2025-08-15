A dos días de las elecciones, persisten las filas para tramitar cédulas de identidad en algunas capitales del país

El TSE aclaró que el carnet de identidad físico es el único documento válido para emitir el voto. Ante esta disposición, las personas realizan trámites.

Fuente: Unitel

A solo dos días de las elecciones generales, las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de algunas capitales del país registran largas filas de ciudadanos que buscan renovar o tramitar su cédula de identidad.

En ciudades como Sucre, Santa Cruz, y Beni, se reportaron filas desde primeras horas de la mañana. Mientras que, en La Paz y Cochabamba la afluencia de personas fue menor a comparación de las regiones señaladas.

En Trinidad, decenas de personas acudieron desde muy temprano este viernes para tramitar el documento.

“Estoy esperando desde las 5 de la mañana para poder votar y no ser multado”, dijo un ciudadano que hacía fila.

Mientras que en la ciudad de Sucre también se reportaron largas filas de personas que pretendían obtener su cedula.

“Tengo que renovar mi carnet, para que no me multen en las elecciones”, dijo el ciudadano.

Ante la alta demanda, el Segip amplió sus horarios de atención en todo el país. Las oficinas estuvieron abiertas de 7:00 a 18:00, para facilitar el acceso a quienes aún no cuentan con su documento de identidad actualizado.