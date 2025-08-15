A dos días de una balacera en el trópico, hallan en plena vía pública a un hombre apuñalado en Entre Ríos

El sujeto fue identificado y enviado a un centro de salud del municipio localizado en el trópico de Cochabamba.

Fuente: Unitel

A dos días de la balacera que dejó dos personas heridas, un hombre fue hallado herido en plena vía pública del municipio cochabambino de Entre Ríos, con múltiples heridas producto de arma blanca, según los reportes preliminares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

<br /> <br />

Los datos preliminares indican que el hecho sucedió este viernes en el barrio Litoral de ese municipio del trópico de Cochabamba. Un vecino alertó a la Policía que había una persona herida en la calle.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre de 44 años identificado como Froilán V.G., que tenía múltiples lesiones provocadas por arma blanca.

El sujeto fue atendido por la Policía y luego llevado al hospital municipal de Entre Ríos, donde recibe atención médica.

La Policía inició una investigación y solicitó información de la zona para dar con los autores del hecho.

El hecho sucede a solo dos días de la balacera que dejó dos heridos en el mismo municipio. El ataque ocurrió el miércoles, en el cruce Palmar, donde un vehículo fue atacado por desconocidos, dejando dos hombres heridos, de 26 y 30 años, uno de ellos de gravedad.