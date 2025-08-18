¡A madrugar! Oriente arrancó entrenamientos a las 06:30 con Peña al mando

Oriente Petrolero inició una nueva etapa bajo la conducción de Álvaro Peña. Con entrenamientos a las 06:30 de la mañana, el DT busca imponer disciplina y exigencia física en el plantel, de cara al tramo decisivo del torneo.

Oriente Petrolero amaneció con una nueva rutina este lunes. El equipo verdolaga, dirigido por Álvaro Peña, comenzó sus entrenamientos a las 06:30 en San Antonio, con la intención de marcar un cambio en la disciplina y preparación física del plantel. La jornada incluirá doble turno, con la segunda sesión programada para la tarde (15:00).

Los jugadores fueron citados a las 06:10 y veinte minutos después arrancaron los trabajos. La medida responde al objetivo del nuevo entrenador de recuperar la entrega y compromiso del grupo, pensando en la recta final del campeonato, donde Oriente buscará mejorar su posición en la tabla.

“Estamos llegando para hacer borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó. Eso sí: la indisciplina no la vamos a tolerar. Que nadie robe la plata por la que vamos a trabajar”, declaró Peña en su presentación oficial, dejando claro el mensaje de exigencia que pretende instalar en el club.

El entrenador también fue contundente al señalar que los jugadores que no se entreguen al máximo no tendrán cabida en el equipo. “El que ponga excusas, no juega”, sentenció, ratificando que la prioridad será el compromiso total en cada práctica.

La primera gran prueba para Peña y Oriente será este viernes, cuando visiten a Always Ready en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto. El partido, válido por la fecha 18 del torneo todos contra todos, se disputará desde las 15:00 y marcará el debut oficial del nuevo cuerpo técnico.