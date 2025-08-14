A un día de la cumbre de Alaska, Rusia aseguró que tomó dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk

La toma por parte de los rusos y la próxima reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump reconfiguran el tablero diplomático y militar en un conflicto de profundas repercusiones internacionales

Una imagen fija, tomada de un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso, muestra lo que parece ser un soldado ruso izando una bandera después de la captura del asentamiento ucraniano de Yablunivka (Yablonovka) en la región de Donetsk en el curso del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en esta imagen de un video publicado el 12 de agosto de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves de la toma de dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk; avances que el propio ministro, Andrei Belousov, ha querido reconocer con sendos telegramas de felicitación a las unidades implicadas en estas “liberaciones”.

En concreto, el Ministerio ha asegurado que las fuerzas rusas ya controlan los pueblos de Scherbinovka e Iskra, dentro de una ofensiva que habría permitido avances sobre el terreno en estos últimos días y acrecentado el cerco sobre la ciudad de Pokrovsk.

Belousov ha alabado la “valentía” y las “hazañas” del personal militar, incluso en “momentos difíciles”, según consta en los mensajes difundidos en Telegram por la cartera de Defensa.

La situación militar en este frente es compleja y no existe información imparcial de lo que está ocurriendo, pero varias autoridades ucranianas han salido al paso en estos últimos días para negar que las tropas rusas hubiesen logrado consolidar sus avances y traspasar la última línea de defensa.

El ejército ruso ha acelerado sus avances en los últimos meses.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió el martes que las fuerzas rusas habían avanzado hasta 10 kilómetros (seis millas) en una sección estrecha de la línea del frente cerca de la ciudad minera de carbón de Dobropillia.

Las ganancias del ejército ruso el martes fueron las mayores para un solo período de 24 horas en más de un año, según un análisis de AFP de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

En el sur de Rusia, 13 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas el jueves en un ataque con aviones no tripulados ucranianos que dañó alrededor de 10 edificios residenciales en Rostov-on-Don, dijo el gobernador regional Yuri Sliusar en Telegram.

El ejército ruso afirmó haber derribado 268 drones ucranianos y cuatro bombas planeadoras en 24 horas.

En Ucrania, la fuerza aérea dijo que Rusia había disparado dos misiles y 45 drones contra territorio ucraniano durante la noche.

Una explosión se produce cuando un dron impacta un edificio residencial en Rostov del Don, Rusia, el 14 de agosto de 2025, en esta captura de pantalla obtenida de un video publicado en redes sociales. Redes sociales/vía REUTERS

Dos personas resultaron heridas en la región norteña de Sumy y una en la región de Kherson, según las autoridades locales.

Putin y Trump se reunirán el viernes en Alaska para una cumbre que, según el Kremlin, se centrará en “la resolución de la crisis de Ucrania”.

La reciente información confirmó que la reunión comenzará a las 11:30 hora local (19.30 GMT) del viernes en una base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

La delegación rusa incluirá al propio Ushakov; a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov; y de Finanzas, Antón Siluánov; así como al enviado del Kremlin para cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev.

(con información de EP y AFP)