A una semana de las elecciones, vocero de Andrónico descarta cualquier alianza con frentes de izquierda

El dirigente resaltó que rechazaron la propuesta de unidad desde el MAS porque Alianza Popular es la única opción de izquierda con más apoyo.

Fuente: ANF

El vocero de Alianza Popular, Juan José Luna, descartó cualquier posibilidad de acuerdos o alianzas con otros frentes de izquierda porque la carrera electoral llegó a su fase final; resaltó que el presidenciable Andrónico Rodríguez sólo pidió la unidad de forma general a la población en torno a su candidatura.

De acuerdo a la mayoría de las encuestas, la población quitó el apoyo a los candidatos de izquierda, o derivados del Movimiento Al Socialismo (MAS), por sus casi 20 años de Gobierno que concluye con un país sumido en una crisis económica por la mala administración de los recursos.

Durante los actos por el Bicentenario, Rodríguez admitió que llegan a los 200 años divididos y llamó a la unidad del electorado para continuar apoyando a un gobierno de izquierda.

“No estamos llamando a la unidad a ciertos sectores. Andrónico ha llamado a la unidad en su conjunto, es por eso que decíamos que Andrónico quiere la unidad, no quiere la dispersión en oriente, occidente, camba, colla. Lo que Andrónico busca es la unidad del país, tanto izquierda, derecha, no estamos llamando a un sector en específico o a hacer un acuerdo, sino es una unidad en su conjunto”, aclaró Luna en contacto con la ANF.

Los dirigentes evistas indicaron que la izquierda que convoca a la unidad debe pedir perdón de rodillas a Evo Morales. Desde el masismo, el presidente del Estado, Luis Arce, convocó a los partidos de izquierda a llegar a un acuerdo y concentrar el voto, pero su convocatoria fue desoída por Rodríguez y los otros candidatos.

“En este momento, y a las alturas que estamos, sí se descarta cualquier acercamiento con cualquier sector”, dijo el vocero de Rodríguez.

