A una semana de los comicios, aún hay 800 candidaturas inhabilitadas que no fueron reemplazadas, señala Tahuichi

Cuando resta una semana para las elecciones presidenciales, aún hay unas 800 candidaturas inhabilitadas que no fueron reemplazadas con nuevos postulantes, indicó este domingo el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi.

“Este miércoles 13 de agosto es un día clave porque los partidos van a sustituir (con) sus nuevos candidatos”, señaló en una entrevista con la red UNITEL.

“Estamos hablando de un aproximado de 800 candidatos, seguramente nos van a dar sorpresitas”, indicó la autoridad electoral.

En una entrevista anterior, Tahuichi consideró que los frentes pretenden esperar hasta las últimas horas del plazo para evitar posibles impugnaciones.

Tras las revisión de las nóminas, el TSE publicará el listado oficial de los candidatos habilitados para los comicios presidenciales.

”Este sábado 16 de agosto vamos a publicar la lista final de candidatos para este proceso electoral”, dijo.

“Es decir, todos los bolivianos sabremos realmente qué candidatos están yendo a senadores, diputados y todo aquello”, sostuvo.