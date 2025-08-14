ABC avanza en el estudio para la vía de acceso al puente binacional Bolivia-Brasil en Beni

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) avanzó en el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la construcción del acceso carretero, desde el lado boliviano, al Puente Binacional Bolivia-Brasil, que unirá a Guayaramerín (Beni) y Guajará-Mirim y fortalecerá el corredor Norte-Oeste de exportación.

“El acceso tendrá una longitud de 18,3 kilómetros y una inversión aproximada de Bs 2,8 millones, financiada en su totalidad por la Corporación Andina de Fomento (CAF), mediante el programa PROMULPRE II”, según una nota de prensa de la ABC.

Este acceso empezará en la Ruta Fundamental RVF-09, antes de ingresar a la población de Guayaramerín, y enlazará con la Ruta RVF-08 (Riberalta – Guayaramerín) hasta llegar al puente.

La vía formará parte de la Red Vial Fundamental que integra a Bolivia con Brasil y conecta a los departamentos de Beni, La Paz y Santa Cruz.

El gerente Regional de la ABC Beni, Rubén Enríquez, explicó que la construcción del puente está a cargo de Brasil, mientras que a Bolivia le corresponde la implementación de los accesos.

“La ABC ya concluyó los ajustes a los términos de referencia y, una vez que tengamos la No Objeción del organismo financiador, lanzaremos la licitación pública”, afirmó.

Asimismo, indicó que el diseño deberá incorporar los accesos al Centro Multipropósito de Frontera, aunque su construcción no está contemplada en este proyecto.

El presidente Luis Arce y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participaron en Porto Velho, capital del estado brasileño de Rondônia, del acto de orden de inicio de construcción del puente binacional, una obra que representa un anhelo de más de 120 años para la región fronteriza.

El puente forma parte del Tratado de 1903 que establece el libre tránsito entre Bolivia y Brasil, y responde a un acta binacional firmada en 2007, que sentó las bases para su ejecución definitiva.

Con una longitud proyectada de más de 1.200 metros, tendrá un plazo estimado de construcción de tres años, y se consolidará como un eje clave de integración física, comercial y cultural entre ambos países.

