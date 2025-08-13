Abigeato: Fegasacruz cree que aprehendidos participaron de otros hechos y que la carne estaba dirigida a dos mercados

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, indicó que hay denuncias de hechos similares en la misma zona donde ocurrió el último robo, por lo que presume que son los mismos delincuentes.

Fuente: Unitel

La denuncia de abigeato registrada esta semana en el departamento de Santa Cruz está en investigación. Mientras que desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presumen que los aprehendidos también participaron en otros hechos delictivos y que la carne que fue secuestrada estaba dirigida a dos mercados cruceños; sin embargo, indagan a cuáles. El presidente de Fegasacruz, Wálter Ruiz, indicó ya recibieron denuncias de que en la zona de la carretera Río Grande, en la Brecha 4, donde se registró este último caso, hubo otros robos. "Tenemos la absoluta certeza de que no es la primera vez que lo hacen (los aprehendidos), ya habíamos recibido denuncias de que en la misma zona habían robos y se cree que son ellos mismos", manifestó Ruiz a UNITEL. [Foto: Mario Rocabado – UNITEL] / Parte de la carne de res secuestrada Según el representante del sector, esta jornada otros afectados acudirán hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de La Guardia, donde se investiga el caso, para verificar si se trata de las mismas personas que robaron en sus predios. "Entiendo que hoy (miércoles) se van a constituir otras personas afectadas por el robo y seguramente intentarán reconocer, tendrán que revisar todos los indicios para ver que estas personas no es primera vez que lo hacen", dijo.