Abogado considera que no se cumple el traslado de Camacho a Santa Cruz por la ‘tozudez’ del Gobierno

Fuente: ERBOL

Luego de confirmarse la postergación del juicio por el caso “decretazo”, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, consideró que se debe a la “tozudez” del Gobierno al incumplir con lo determinado por una autoridad jurisdiccional.

Este miércoles debía instalarse la audiencia en el Tribunal Octavo de Sentencia, sin embargo, debido a que no acudió de forma presencial el gobernador, fue diferida para las 08.15 del 22 de agosto.

“Desde la primera audiencia el gobernador (Fernando Camacho) debió estar presente, pero aquí, vemos la tozudez, el capricho y la desesperación de un gobierno que no quiere cumplir la ley, de un gobierno que ha basado su gestión en la ilegalidad”, cuestionó el jurista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con la audiencia suspendida, Camacho contabilizó al menos 16 oportunidades hasta el momento.

“Apenas cumpla (Fernando Camacho) los tres años (de reclusión) voy a solicitar la extinción de la acción penal, como corresponde, conforme al procedimiento penal, pero además, a la Constitución Política del Estado”, anunció el jurista.

En todas las ocasiones que no pudo ser trasladado, la Dirección General de Régimen Penitenciario argumentó que no existían las condiciones para su traslado al penal de Palmasola.

Mientras que la pasada jornada, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el procurador del Estado, Ricardo Condori, aseguraron que la falta de resolución de una apelación y de un amparo constitucional, junto con otros temas legales, impiden instalar el juicio. ///agc