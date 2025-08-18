ACF: 108 años de historia empañados por la crisis dirigencial

La Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) celebró sus 108 años en medio de una crisis dirigencial que amenaza la estabilidad del fútbol cruceño. La presidencia interina de Fernando Barrios aún no logra superar los conflictos internos ni garantizar el rumbo de la institución.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) conmemoró el domingo 17 de agosto su 108 aniversario en un contexto de incertidumbre y tensión institucional. Fundada en 1917, la ACF ha sido la cuna del balompié nacional, pero en los últimos años ha enfrentado desafíos que han puesto en peligro su estabilidad.

Desde abril de 2024, Fernando Barrios asumió la presidencia interina de la ACF tras la destitución de Noel Montaño. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por conflictos internos y falta de consenso entre los clubes afiliados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La crisis dirigencial ha afectado el desarrollo del fútbol cruceño. La demora en el inicio de los campeonatos oficiales, la inestabilidad en la directiva y la incertidumbre sobre los equipos que participan año tras año en la Copa Simón Bolívar han sumido al fútbol cruceño en un caos. Dirigentes de clubes han expresado su preocupación por una situación que, a estas alturas del año, parece no tener solución clara.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la ACF y del fútbol cruceño en general. La falta de liderazgo y la división interna podrían tener consecuencias negativas para el desarrollo del deporte en la región. Los clubes e hinchas en general esperan una pronta solución que permita superar la crisis y devolver la estabilidad a la institución.

En este contexto, la celebración de los 108 años de la ACF se ve empañada por los desafíos que enfrenta. La historia y el legado de la asociación merecen ser reconocidos, pero es urgente que se tomen medidas para resolver la crisis y garantizar un futuro prometedor para el fútbol cruceño.