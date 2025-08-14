Activan moderna plataforma para resolver reclamos en telecomunicaciones, transporte y servicio postal

Se trata de un sistema eficiente de atención a reclamos, registro y seguimiento de denuncias de usuarios hacia operadores de servicio de telecomunicaciones, transporte y postal

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) activó la nueva y moderna plataforma digital ATTención 360° para resolver reclamos y consultas en telecomunicaciones, transporte y servicio postal.

“Esta herramienta va a ayudar al ciudadano a realizar su reclamo de forma oportuna, que se cumplan los plazos. Le va a guiar”, explicó el director de la ATT, Cristian Mamani, en el acto de presentación de la plataforma el miércoles, en la ciudad de La Paz.

Indicó que los ciudadanos ya pueden utilizar la nueva y moderna plataforma ATTención 360° para hacer su reclamo o consulta y una vez que lo hagan recibirán una notificación electrónica en tiempo real.

“Les invito a que hagan uso de los reclamos, tanto en telecomunicaciones, transportes y servicio postal”, convocó.

Al ser un sistema integral de atención al usuario, la plataforma es para quienes, por ejemplo, tuvieron algún inconveniente con el servicio de internet al viajar o con el envío de su encomienda.

Se trata de un sistema moderno y eficiente de atención a reclamos, registro y seguimiento de denuncias de usuarios hacia operadores de servicio de telecomunicaciones, transporte y postal, remarcan los datos de la ATT.