Acusados de triple asesinato en Santa Cruz serán cautelados este jueves

El Ministerio Público informó que, de las cuatro personas arrestadas por un triple asesinato en Santa Cruz de la Sierra, tres quedaron aprehendidas y este jueves serán puestas ante un juez cautelar.

El caso se conoció alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre el hallazgo de tres cadáveres embalados en una vivienda ubicada entre la avenida Alemana y la avenida Beni.

Según los datos preliminares, los aprehendidos serían de nacionalidad extranjera, entre ellos un ciudadano serbiomarroquí procedente de Dubái.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el marco de la investigación, la Policía secuestró dos vehículos, uno de los cuales contenía municiones calibre 9 mm. El caso está tipificado como asesinato, mientras los investigadores trabajan en reconstruir la “verdad histórica” del hecho y establecer los móviles del crimen.